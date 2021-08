Offres Dyson Black Friday 2021: ce que nous attendons de l’événement de vente de cette année

Le Black Friday sera là avant que vous le sachiez (26 novembre, pour être exact), et si vous cherchez à obtenir une remise sur l’un des aspirateurs les plus vendus de Dyson, alors vous êtes au bon endroit. Notre guide des offres Dyson Black Friday vous dira tout ce que vous devez savoir, ainsi que les ventes auxquelles vous pouvez vous attendre.

Dyson, une entreprise principalement connue pour ses aspirateurs, utilise une technologie innovante pour créer des produits de pointe qui nous facilitent la vie. Les appareils les plus vendus de Dyson comprennent les aspirateurs sans fil et verticaux, les purificateurs d’air et les outils de soins capillaires haut de gamme. Cette technologie haut de gamme s’accompagne d’un prix élevé, c’est pourquoi le Black Friday est l’occasion idéale de bénéficier d’une remise sur votre appareil Dyson très recherché.

L’année dernière, nous avons vu des remises du Black Friday sur tout, du puissant aspirateur balai Dyson V8 Animal au sèche-cheveux Supersonic de détaillants américains comme Best Buy Target, Ulta et Argos, John Lewis et Very de l’autre côté de l’étang. Les produits Dyson bénéficient rarement de remises et le Black Friday propose généralement des prix record sur ses produits les plus vendus.

Notre guide vous aidera non seulement à trouver les meilleures offres Dyson Black Friday sur les aspirateurs verticaux et sans fil, mais nous vous expliquerons également comment trouver les meilleurs prix sur les outils de soins capillaires et les purificateurs d’air les plus vendus de Dyson. Nous vous dirons également quand commencer à rechercher des offres, où vous pouvez trouver les meilleures offres et comment obtenir les meilleures offres Dyson Black Friday.

Offres AirPods du Black Friday : FAQ

(Crédit image: Dyson)

Quand commenceront les meilleures offres Dyson Black Friday en 2021 ?

Le Black Friday a lieu le 26 novembre cette année, même si nous devrions commencer à voir des offres bien avant cette date. L’année dernière, en raison de la pandémie de coronavirus, les détaillants ont commencé leurs ventes plus tôt que jamais, avec des promotions étalées tout au long du mois de novembre. Bien que nous ne puissions pas prédire ce que cette année apportera, nous nous attendons à ce que les meilleures offres Black Friday Dyson atterrissent à Thanksgiving, avec de nouvelles offres mises en ligne jusqu’au Cyber ​​Monday.

Quels sont les meilleurs endroits pour trouver les offres Dyson Black Friday ?

Notre guide vous présentera toutes les meilleures offres Black Friday Dyson d’une variété de détaillants en ligne, afin que vous puissiez être sûr de trouver le meilleur prix. Certains détaillants sont meilleurs que d’autres en fonction de l’appareil Dyson que vous recherchez, il peut donc être utile de savoir quels magasins en ligne conviennent à quoi. Nous avons répertorié ci-dessous les détaillants que nous recommandons pour les offres Black Friday Dyson afin que vous puissiez vous faire une idée des prix actuels.

Principaux détaillants américains

Amazon – les meilleurs prix sur les aspirateurs verticaux et balais Dyson

Meilleur achat – des cartes-cadeaux avec votre achat de soins capillaires Dyson

Dyson – des réductions sur les derniers appareils Dyson

Cibler – économisez sur les aspirateurs et purificateurs d’air Dyson

Ulta – offres groupées sur les outils de soins capillaires de Dyson

Principaux détaillants au Royaume-Uni

Amazon – des prix record sur les aspirateurs sans fil et verticaux

Argos – économisez sur une grande variété d’aspirateurs et de purificateurs d’air Dyson

Dyson – des offres sur les derniers et meilleurs produits de Dyson

John lewis – une large sélection d’aspirateurs, de purificateurs d’air et d’accessoires capillaires

Aspirateurs Dyson : ce qu’il faut savoir

Les aspirateurs Dyson sont devenus l’un des articles les plus recherchés dans la maison grâce à leur excellente qualité de fabrication, leur puissance d’aspiration et leur design accrocheur.

C’est une marque forte pour les aspirateurs, avec une technologie d’aspiration hautement sophistiquée et une adoption progressive de la connexion sans fil assurant des capacités de nettoyage puissantes mais flexibles.

Les aspirateurs sans fil Dyson avec fixation sur perche sont les options les plus populaires de nos jours, et tous les modèles de la série V peuvent être utilisés en mode portable en retirant la perche.

Il existe également des Dysons verticaux traditionnels si vous préférez la puissance brute et les options toujours prêtes fournies en pouvant se brancher directement sur le secteur à la maison.

Malheureusement, les aspirateurs Dyson ne sont pas bon marché – c’est pourquoi le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont le meilleur moment pour acheter, les détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni réduisant les prix tout au long de la saison des soldes.

Alors que Dyson est surtout connu pour ses aspirateurs, la société a utilisé sa technologie innovante et s’est plongée dans le monde des soins capillaires. Dyson a lancé le Dyson Supersonic pour la première fois en 2016 et, deux ans plus tard, le Dyson Airwrap Styler a été introduit.

Le Dyson Supersonic ne ressemble à aucun sèche-cheveux traditionnel grâce au moteur numérique qui crée un séchage ultra-rapide tout en évitant les dommages causés par la chaleur. Mais toute cette technologie a un coût, et le prix du Dyson Supersonic est bien supérieur à celui de la plupart des sèche-cheveux, actuellement au prix de 400 $ aux États-Unis et de 300 £ au Royaume-Uni.

Le Dyson Airwrap est conçu pour plusieurs types de cheveux et peut boucler, onduler, lisser et sécher les cheveux sans chaleur extrême. L’appareil de coiffure haut de gamme coûte actuellement 549,99 $ aux États-Unis et 449,99 £ au Royaume-Uni, ce qui est plus que votre coiffeur typique.

Les deux outils capillaires bénéficient rarement d’une remise, et nous ne voyons généralement que des offres groupées ou des cartes-cadeaux incluses avec votre achat. Le Black Friday est votre meilleure chance de trouver une remise sur les outils capillaires haut de gamme de Dyson, et nous vous proposerons toutes les meilleures offres sur cette page.

Purificateurs d’air Dyson : ce que vous devez savoir

Dyson a lancé des purificateurs d’air en 2015 pour lutter contre la pollution de l’air dans les maisons, et la société a maintenant ajouté des humidificateurs et des radiateurs à sa gamme populaire.

Les purificateurs d’air populaires de Dyson détectent, capturent et piègent automatiquement les polluants pour un air plus pur. Contrairement aux autres purificateurs d’air, la technologie de Dyson génère une puissance de circulation pour piéger les polluants distants dans la machine afin de fournir de l’air pur dans toute la pièce. Les purificateurs d’air fonctionnent également avec l’application compatible de Dyson, qui vous permet de surveiller et de contrôler la qualité de votre air de n’importe où.

Semblables aux aspirateurs et aux outils de soins capillaires de Dyson, les purificateurs d’air ne sont pas bon marché, le modèle le moins cher commençant à 569,99 $ et le plus cher au détail à 899,99 $. Vous trouverez de petites remises sur les purificateurs d’air Dyson tout au long de l’année, mais les prix les plus bas seront réservés pour la prochaine vente Black Friday.

Les meilleures offres Dyson du jour

Si vous cherchez à faire une bonne affaire aujourd’hui, vous trouverez ci-dessous les meilleures offres Dyson du jour. Nous avons répertorié les aspirateurs verticaux et sans fil les plus vendus de Dyson, ainsi que les purificateurs d’air et les outils capillaires populaires de la société, notamment le Dyson Supersonic et l’Airwrap. Nous nous attendons à ce que les prix les plus bas soient disponibles le Black Friday, mais si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous avez également le prochain événement de vente de la fête du Travail.

Les meilleures offres Dyson Black Friday de l’année dernière

C’est toujours une bonne idée de revenir sur les offres du Black Friday de l’année dernière pour avoir une idée de ce qui sera en vente pendant l’événement de vacances de cette année. Nous avons répertorié ci-dessous les meilleures offres Dyson Black Friday aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui comprenaient des remises sur les aspirateurs sans fil et verticaux ainsi que sur le purificateur d’air Dyson.

Les meilleures offres Dyson Black Friday de l’année dernière : États-Unis

Dyson Ball Animal 2: 499,99 $ 425 $ sur Amazon

Si vous êtes intéressé par un aspirateur vertical traditionnel, Amazon avait le Dyson Ball Animal 2 en vente pour seulement 425 $. L’aspirateur multi-étages est doté d’une tête de nettoyage auto-ajustable et la technologie à billes vous permet de naviguer dans les meubles et les obstacles d’un simple tour de poignet, pour un nettoyage précis.

Voir l’offre

Aspirateur vertical Dyson Ball Animal 2 : 499,99 $, maintenant 399,99 $ @ Best Buy

Économisez 100 $ – Best Buy a ce prix aussi bas que 299,99 $ dans ses premières ventes, mais avait une remise de 100 $ pendant le Black Friday. Bien qu’il ne soit pas sans fil, vous ne pouvez pas égaler la polyvalence du Dyson Ball, qui vous permet de nettoyer facilement les tapis, les canapés et les escaliers. Il est également livré avec plusieurs accessoires comme la brosse multi-angle pour simplifier davantage le travail. L’aspirateur Dyson Ball Animal est livré avec un cordon généreux de 35 pieds, ce qui le rend idéal pour les grandes maisons.Voir l’offre

Dyson Cyclone V10 Animal : 599,99 $ 548 $ sur Amazon

Ce Cyber ​​Monday avait eu le Dyson Cyclone V10 Animal en vente pour 548 $. Une tête de nettoyage à entraînement par couple enfonce les poils profondément dans le tapis pour éliminer la saleté incrustée, tandis qu’une autonomie de 60 minutes vous donne suffisamment de temps pour nettoyer toute votre maison avec une seule charge.Voir l’offre

Tête de moteur Dyson Cyclone V10 : 499,99 $ 428 $ sur Amazon

Amazon avait une remise de 70 $ sur cet aspirateur balai sans fil de Dyson. Le Dyson V10 est livré avec une autonomie allant jusqu’à 60 minutes, une tête moteur à entraînement direct pour un nettoyage puissant et un système de filtration entièrement scellé qui piège 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron.

Voir l’offre

Purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool, HP01 HEPA: 499,99 $, maintenant 374,99 $ @ Amazon

Économisez 125 $ – Ce radiateur astucieux est une merveille, pouvant chauffer, refroidir ou purifier votre air grâce à sa multifonctionnalité. Lorsqu’il est allumé, il peut détecter automatiquement les particules et les gaz en suspension dans l’air, puis il vous fournira un diagnostic et vous rendra compte en temps réel, à partir de là, vous pourrez l’ajuster pour le réglage optimal. Puisque nous sommes tous coincés à la maison (ou nous devrions l’être), vous voudrez maintenir la température parfaite dans votre maison et c’est la meilleure façon de le faire. Cette offre était disponible sur la boutique officielle Dyson mais était moins chère sur Amazon.

Voir l’offre

Les meilleures offres Dyson Black Friday de l’année dernière : Royaume-Uni

Dyson V7 Animal supplémentaire : 299,99 £, maintenant à 199,99 £ chez Argos

Économisez 100 £ – Quel meilleur endroit pour prendre un Dyson que directement depuis la vitrine officielle ? Conçu pour les maisons avec des animaux domestiques, ce Dyson V7 ne faisait pas partie de la gamme la plus récente, mais peut offrir jusqu’à 30 minutes d’aspiration puissante à partir d’une seule charge de batterie ; beaucoup pour nettoyer tout un appartement ou une maison.Voir l’offre

Dyson Cyclone V8 Absolute Extra : 399 £ 299 £ chez John Lewis

Un autre accord V8 Absolute Extra – John Lewis avait le Dyson Cyclone V8 en vente pour 299 $. Encore une fois, attendez-vous à un nettoyage sans fil avec une aspiration puissante, grâce à la technologie cyclone de Dyson. Une remise de 100 £ n’est pas à flairer.

Dyson Small Ball Animal 2: 249 £ 199 £ chez Very

Le prix de Very correspondait à celui d’autres détaillants avec 50 £ de réduction sur cet aspirateur vertical filaire. Il offrira une aspiration supérieure à celle d’un modèle sans fil et est résistant aux poils d’animaux, mais n’oubliez pas qu’il n’est pas aussi flexible qu’une option sans fil.Voir l’offre

Dyson CY26 Cinetic Big Ball Animal 2: 349,99 £, maintenant 303,99 £ avec livraison gratuite sur Amazon

Économisez 46 £ – C’était une économie assez importante sur un aspirateur aussi puissant. Cet aspirateur sans sac a une excellente aspiration, capable d’éliminer complètement la saleté et les poils d’animaux en un seul passage. Si vous avez eu du mal à remettre votre maison en bon état, cet aspirateur pourrait faire la différence là où d’autres aspirateurs ne pourraient tout simplement pas le couper.Voir l’offre

Purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool, HP01 HEPA : 499,99 $, maintenant 374,99 $ @ Amazon

Économisez 125 $ – Ce radiateur astucieux est une merveille, pouvant chauffer, refroidir ou purifier votre air grâce à sa multifonctionnalité. Lorsqu’il est allumé, il peut détecter automatiquement les particules et les gaz en suspension dans l’air, puis il vous fournira un diagnostic et des rapports en temps réel, à partir de là, vous pourrez l’ajuster pour le réglage optimal. Puisque nous sommes tous coincés à la maison (ou nous devrions l’être), vous voudrez maintenir la température parfaite dans votre maison et c’est la meilleure façon de le faire. Ceci est actuellement disponible sur la boutique officielle Dyson, mais c’est moins cher sur Amazon en ce moment !Voir l’offre