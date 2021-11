Offres ecobee du Black Friday 2021

Nous nous attendons à de nombreuses offres HomeKit cette saison des fêtes, car de plus en plus de gens cherchent à embellir leur maison. Ecobee fabrique certains des meilleurs systèmes de chauffage et de climatisation sur le marché et, avec le Black Friday qui se profile à l’horizon, vous n’aurez probablement pas à attendre très longtemps pour conclure un accord pour le Black Friday ecobee.

Plusieurs thermostats intelligents ecobee sont disponibles avec des ensembles de fonctionnalités et des prix différents. Le dernier appareil ecobee de 5e génération est en tête de notre liste des meilleurs thermostats intelligents en 2021, et pour cause.

Le nouveau thermostat intelligent ecobee est la combinaison ultime de commodité et de puissance. Il fonctionne avec tous les assistants vocaux, avec Alexa intégré. C’est également le premier matériel non Apple à intégrer Siri, bien que vous deviez avoir un HomePod ou un HomePod mini installé quelque part dans votre maison intelligente pour permettre cela .

Avec un thermostat ecobee, vous pouvez crier les réglages de température et de mode et brancher des capteurs de température dans chaque pièce pour vous assurer que c’est le bon niveau de chaleur où que vous soyez. Avec les automatisations, vous pouvez même éteindre le chauffage ou la climatisation lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Nous avons examiné en profondeur le SmartThermostat ecobee si vous souhaitez le vérifier avant de passer votre commande. Il coûte 249 $, bien que nous l’ayons vu descendre à 192 $ dans le passé. Nous nous attendons à des offres de l’ordre de 200 $ pour le Black Friday, qui valent bien la peine d’être saisies. D’autres thermostats intelligents sont toujours disponibles et peuvent descendre beaucoup plus bas, alors gardez un œil sur la liste ci-dessus. Nous anticipons également des offres sur la SmartCamera ecobee et les capteurs de température.

Quand commenceront les offres ecobee du Black Friday ?

Les portes du Black Friday 2021 s’ouvrent officiellement le 26 novembre, bien que les ventes soient déjà en cours chez de nombreux détaillants. Bien que toutes les offres ne se produisent pas en ce moment, il existe déjà de nombreuses offres Ecobee Black Friday parmi lesquelles choisir. D’autres ventes devraient démarrer à temps pour la semaine du Black Friday, qui commence le lundi 22 novembre et se termine le lundi suivant, qui se trouve être le Cyber ​​Monday.

Il convient de noter qu’il y a eu une tonne de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de production cette année, de sorte que les approvisionnements de certains produits peuvent s’épuiser plus tôt que tard. Les problèmes d’expédition sont toujours un problème à mesure que nous approchons de Noël, donc les lève-tôt obtiendront probablement le ver de l’affaire cette année.

Où seront les meilleures offres ecobee du Black Friday ?

Vous pouvez trouver des produits ecobee chez la plupart des grands détaillants et, lorsque les ventes démarrent, nous avons tendance à trouver que les prix sont assez cohérents pour tous. C’est une bonne nouvelle pour vous, car cela signifie que vous pouvez choisir le meilleur détaillant pour vous. Voici les meilleurs endroits pour commencer vos recherches.

