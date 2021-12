Offres : économisez 300 $ sur un iMac 21,5 pouces et obtenez un crédit Amazon de 10 $ lors de l’achat d’une carte-cadeau Apple de 100 $

Nous suivons aujourd’hui une paire d’offres de Noël de dernière minute sur Amazon, y compris un prix record sur l’iMac 21,5 pouces et un crédit de carte-cadeau Amazon gratuit à l’achat d’une carte-cadeau Apple.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

À partir de l’iMac, vous pouvez obtenir l’iMac 21,5 pouces (2,3 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go SSD) à partir de la mi-2020 pour 799,00 $, contre 1 099,00 $. C’est désormais le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur cette version de l’iMac.

Cet iMac est un modèle plus ancien, il a donc le design classique en aluminium argenté avec une grande lunette noire et n’a pas la puce M1. Amazon propose également l’iMac 2020 27 pouces (8 Go de RAM, 256 Go SSD) en vente pour 1 399,99 $, et ces deux ordinateurs de bureau peuvent livrer avant Noël.

Ensuite, Amazon offre 10 $ de crédit promotionnel lorsque vous achetez la carte-cadeau Apple de 100 $. Choisissez simplement un design pour la carte-cadeau Apple, sélectionnez la dénomination de 100 $, entrez un destinataire, puis entrez le code APPLEDIGITAL à la caisse.

La carte-cadeau Apple sera livrée par e-mail, vous n’avez donc pas à vous soucier des retards d’expédition si vous magasinez pour des bas de Noël. Une seule carte-cadeau peut être achetée par client et Amazon n’a pas précisé combien de temps durera cette vente.

N’oubliez pas de visiter notre liste complète des offres pour acheter encore plus de produits et d’accessoires Apple.

Histoires liées

Offres : obtenez un crédit Amazon de 10 $ lors de l’achat d’une carte-cadeau Apple de 100 $

Amazon offre aujourd’hui 10 $ de crédit Amazon lorsque vous dépensez 100 $ ou plus sur la carte-cadeau Apple. Cette carte est numérique et vous sera livrée par e-mail, et l’offre sera automatiquement appliquée à l’écran de paiement. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à garder le…

Black Friday: les fans d’Apple peuvent obtenir une carte-cadeau cible gratuite de 15 $ maintenant

Les acheteurs du Black Friday peuvent désormais obtenir une carte-cadeau Target gratuite de 15 $ avec l’achat d’une carte-cadeau Apple d’une valeur suffisante, offrant une excellente remise globale sur les produits et services Apple. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec Target. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. L’offre, qui est l’une des plus…

Offres: iMac 256 Go 27 pouces d’Apple réduit au meilleur prix de l’année de 1 399,99 $ (399 $ de rabais)

Amazon propose actuellement l’iMac 2020 27 pouces d’Apple (3,1 GHz 6 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go SSD) pour 1 399,99 $, contre 1 799,00 $. Vous verrez ce prix de vente après l’application d’un coupon automatique d’une valeur de 299,01 $ à la caisse. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site….

Offres: l’iMac 24 pouces d’Apple (8 cœurs, 256 Go) tombe à un nouveau prix bas de 1 399 $

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le GPU 24 pouces 8 cœurs d’Apple, l’iMac 256 Go pour un nouveau prix record de 1 399,00 $ chez B&H Photo, contre 1 499,00 $. Cette vente est disponible en argent, orange et jaune, et elle est en stock aujourd’hui avec une livraison accélérée gratuite disponible dans la plupart des États. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un…

La carte-cadeau tout-en-un d’Apple maintenant disponible au Canada et en Australie

En juillet 2020, Apple a introduit une nouvelle carte-cadeau tout-en-un aux États-Unis qui combine ses cartes-cadeaux Apple Store et iTunes auparavant distinctes en une seule, et la carte-cadeau combinée est désormais également disponible au Canada et en Australie. La nouvelle carte-cadeau Apple peut être appliquée à « tout Apple », y compris les achats de produits et accessoires Apple, les applications App Store, l’iTunes Store…

Meilleures offres Black Friday disponibles maintenant sur Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro, plus

Bien que le Black Friday ne soit techniquement pas avant le 26 novembre, les détaillants ont publié une multitude d’offres au cours du week-end. Il n’est pas toujours clair si des offres particulièrement intéressantes dureront tout au long du Black Friday et du Cyber ​​Monday, ou disparaîtront avant les vacances de magasinage. Dans cet article, nous mettons donc en évidence toutes les meilleures ventes liées à Apple que vous pouvez obtenir à ce jour. Si quelque chose vous intéresse, nous…

Meilleures offres Cyber ​​Monday pour AirPods, Apple Pencil, iMac, plus

Avec la fin du Black Friday, le Cyber ​​Monday 2021 bat son plein et vous pouvez trouver bon nombre des mêmes ventes que la semaine dernière sur des produits Apple tels que AirPods, Apple Pencil et iPad Pro. Dans cet article, nous nous concentrons sur les meilleures remises du Cyber ​​Monday sur des produits Apple comme ceux-ci et plus encore. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous…

Histoires populaires

L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à quelques mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour le…

Apple retarde indéfiniment le retour de l’entreprise dans ses bureaux

Les employés d’Apple ne retourneront plus dans les bureaux de l’entreprise en février comme prévu en raison de la propagation continue du COVID-19 et de la nouvelle variante émergente de l’omicron, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une note envoyée aujourd’hui. En novembre, Apple a envoyé une lettre disant aux employés qu’Apple s’attendrait à ce qu’ils commencent à retourner au bureau le 1er février, mais cette date de retour a maintenant…

LG pourrait développer trois nouveaux écrans Apple, dont le Pro Display XDR avec puce Apple Silicon

LG développe trois nouveaux écrans autonomes qui pourraient être destinés à Apple, dont un basé sur l’iMac 24 pouces actuel, un basé sur le prochain iMac 27 pouces et un modèle 32 pouces qui pourrait être un nouveau Pro Display XDR. avec une puce de silicium Apple, selon le compte Twitter @dylandkt, qui a des antécédents pour la plupart précis avec les rumeurs liées à Apple. Dans un fil Twitter, le leaker a déclaré…

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Comme annoncé précédemment, Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu. Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’une caméra arrière à triple objectif…

AirPods Max 2 : tout ce que nous savons un an après le lancement des écouteurs haut de gamme

Il y a un an aujourd’hui, les AirPods Max d’Apple étaient lancés, marquant la première poussée de l’entreprise sur le marché des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme sous sa propre marque. Un an plus tard, les rumeurs concernant un successeur sont minces sur le terrain, mais il y a eu quelques indications sur ce que les clients peuvent attendre des AirPods Max 2. Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que les AirPods Max, considérés à l’époque comme…

Comment l’appareil photo amélioré de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro devrait fonctionner

Il a de nouveau été dit que les modèles d’iPhone 14 Pro de l’année prochaine comprendront un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels (l’objectif « Wide »), par rapport à un objectif Wide de 12 mégapixels sur les modèles d’iPhone 13 Pro, mais ce n’est pas aussi simple comme cela peut paraître. Dans une note de recherche plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les modèles d’iPhone 14 Pro peuvent prendre en charge à la fois une sortie de 48 mégapixels et de 12 mégapixels, ce qui…

Apple aurait lancé des écrans externes 24 pouces et 27 pouces moins chers : à quoi s’attendre

Depuis l’arrêt du Thunderbolt Display en 2016, Apple n’a pas proposé d’écran externe destiné aux consommateurs. Apple a sorti le Pro Display XDR en 2019, mais il s’adresse aux professionnels et coûte 4 999 $. Heureusement, des rumeurs suggèrent qu’Apple développe deux nouveaux écrans externes moins chers qui conviendront mieux aux utilisateurs quotidiens. Une nouvelle version du Pro Display…