Offres et bonnes affaires de cette semaine – Essentiels de cuisine et plus ⋆ .

À quelles offres les acheteurs Lidl peuvent-ils s’attendre cette semaine? (Photo: Metro.co.uk/.)

Lidl a un certain nombre d’offres dans l’allée centrale chaque semaine – appelé le milieu de Lidl.

Des barbecues aux équipements de fitness, en passant par les équipements de plongée sous-marine et les couvertures lestées, il y a toujours de bonnes affaires à trouver.

Mais la légendaire allée centrale a-t-elle en réserve les acheteurs Lidl cette semaine?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’y a-t-il au milieu de Lidl cette semaine?

Les acheteurs ont eu droit à des offres sur les essentiels de voyage et les incontournables de la garde-robe d’été la semaine dernière.

Cette semaine, les clients de Lidl peuvent s’attendre à de bonnes affaires de bricolage, de cuisine et de plantes.

Obtenez cette friteuse à air chaud Salter 3,2 L pour moins de 40 £ (Photo: Lidl)

Du dimanche 9 mai

Outils de bricolage

Vous connaissez l’exercice: avec un autre jour férié à venir à la fin du mois, de nombreux Britanniques prévoient d’utiliser le long week-end pour rattraper les petits boulots autour de la maison.

Cue l’allée du milieu.

À partir du 9 mai, Lidl proposera des offres sur les articles de bricolage essentiels – des pistolets à colle chaude (7,99 £) aux meuleuses d’angle (19,99 £).

Et pour ces plus gros travaux, les clients de Lidl peuvent se procurer une scie sauteuse Parkside pour seulement 29,99 £.

Ce grand garçon comprend quatre lames de scie de haute qualité et une fonction de soufflage pour assurer une ligne de coupe sans poussière.

Juste à temps pour le jour férié (Photo: .)

Du jeudi 13 mai

Essentiels de cuisine

Rendez jaloux les Jamie Olivers et Nigella Lawsons de votre vie avec ces vols de cuisine de rêve.

Pourquoi ne pas vous offrir des chips saines fabriquées à l’aide de la friteuse à air chaud Salter 3,2 L pour seulement 39,99 £, ou fléchir vos muscles de cuisson à l’aide de la balance numérique Morphy Richards 3-en-1 pour 14,99 £?

Vos tout-petits adoreront créer leurs propres saveurs de crème glacée folles avec la sorbetière professionnelle Silvercrest, proposée au prix de 59,99 £.

Nous crions tous pour la glace! (Photo: .)

Plantes d’intérieur et d’extérieur

Le grand événement jardin de 10 semaines de Lidl se poursuit avec des offres sur les fleurs pour vous aider à préparer votre jardin ou votre balcon pour l’été.

Par exemple, vous pouvez emporter des Fuchsias magnifiquement brillants pour seulement 3,79 £.

Envie d’un baiser? Les acheteurs de Lidl peuvent mettre la main sur des bisous Dianthus en rouge, rose et violet pour 5,99 £.

Envie d’un baiser? (Photo: Lidl)

La chaîne de supermarchés organise également un événement estival où les acheteurs peuvent mettre la main sur de la crème solaire et du charbon de bois pour barbecue.

À quelle heure Lidl ouvre-t-il?

Les magasins Lidl ouvrent généralement entre 8h et 22h du lundi au samedi.

Les magasins sont alors généralement ouverts de 10h à 11h jusqu’à 16h ou 17h le dimanche.

Les magasins Lidl sont généralement ouverts entre 8h et 22h (Photo: THOMAS LOHNES / DDP / . via .)

Les heures d’ouverture varient cependant, il est donc préférable de les vérifier à l’avance avant de faire le voyage.

Vous pouvez trouver votre plus proche, y compris les coordonnées, en utilisant l’outil de localisation de magasin de Lidl.

Pouvez-vous acheter chez Lidl en ligne?

Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter en ligne chez Lidl car le magasin ne propose pas de livraison à domicile.

Vous devrez vous rendre dans l’un des plus de 800 magasins Lidl pour faire vos achats pour le moment.

Quand est-ce que l’allée centrale de Lidl change?

Le stock de l’allée centrale est changé tous les jeudis et dimanches.

Lidl organise parfois des événements, au cours desquels un stock thématique sera disponible pour la durée – généralement d’une semaine ou deux.

Les thèmes peuvent aller de la semaine grecque aux essentiels du jardinage.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les événements à venir de l’allée centrale sur le site Web de Lidl.



PLUS: 10 alternatives à la chaise Aldi Egg épuisée si vous n’avez pas réussi à en acheter une



PLUS: Une pâtisserie utilisée comme façade pour blanchir 500000 £ d’argent de la drogue

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();