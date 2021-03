Offres ET: Dell Alienware Aurora Ryzen 7 5800 et ordinateur de bureau de jeu Radeon RX 6800 XT pour 1830 $, 230 $ de réduction sur le moniteur de jeu incurvé 2K 165Hz Dell S3220DGF

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur de bureau de jeu Dell Aurora équipé du nouveau processeur Ryzen 7 5800 d’AMD et de la carte graphique Radeon RX 6800 XT pour seulement 1830,99 $. Il existe également un moniteur de jeu haut de gamme que vous pouvez obtenir auprès de Dell pour l’accompagner et qui est en vente avec 230 $ de réduction sur le prix de détail.

Alienware Aurora R10 Ryzen Edition Ordinateur de bureau de jeu AMD Ryzen 7 5800 avec GPU AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe pour 1 830,99 $ de Dell avec code promotionnel LCS10OFF (Prix courant 2039,99 $)

Ordinateur de bureau de jeu AMD Ryzen 7 5800 avec GPU AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe pour de Dell avec code promotionnel (Prix courant 2039,99 $) Dell S3220DGF Écran de jeu incurvé 2560 × 1440 165Hz pour 379,99 $ de Dell (prix courant 609,99 $)

Écran de jeu incurvé 2560 × 1440 165Hz pour de Dell (prix courant 609,99 $) Écho Show 8 Écran intelligent de 8 pouces pour 74,99 $ d’Amazon (prix de liste 129,99 $)

Écran intelligent de 8 pouces pour d’Amazon (prix de liste 129,99 $) Samsung 870 QVO 2TB SSD SATA-III 2,5 pouces pour 189,99 $ d’Amazon (prix de liste 219,99 $)

SSD SATA-III 2,5 pouces pour d’Amazon (prix de liste 219,99 $) Samsung Galaxy S21 5G Smartphone débloqué de 128 Go pour 699,99 $ d’Amazon (prix catalogue 799,99 $)

Smartphone débloqué de 128 Go pour d’Amazon (prix catalogue 799,99 $) Apple AirPods Pro pour 199,00 $ d’Amazon (Prix conseillé 249,00 $)

Ordinateur de bureau de jeu Dell Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 5800 avec processeur graphique AMD Radeon RX 6800 XT, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe (1 830,99 $)

Ce bureau Alienware présente un design avant-gardiste et arrondi et un matériel de jeu puissant capable d’exécuter la plupart des titres AAA actuels avec des paramètres graphiques optimisés. En plus d’avoir l’air cool, ce système a également été conçu pour améliorer la circulation de l’air sur les anciens ordinateurs de bureau Aurora, ce qui signifie que le matériel à l’intérieur fonctionnera également plus froid. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir ce système de Dell réduit de 2089,99 $ à 1830,99 $ avec un code promotionnel LCS10OFF.

Écran de jeu incurvé Dell S3220DGF 2560 × 1440 165 Hz (379,99 $)

Cet écran de jeu riche en fonctionnalités a une résolution de 2560 × 1440 et un taux de rafraîchissement rapide de 165Hz. Le moniteur dispose également d’un panneau VA incurvé qui aide à créer une expérience de jeu plus immersive, et il dispose également d’un hub USB 3.0 intégré et d’une prise en charge HDR. Mieux encore, ce moniteur est également une excellente affaire en ce moment, car il est réduit de 260 $ par Dell. Cela fait passer le prix de 609,99 $ à seulement 379,99 $.

Amazon Echo Show 8 (74,99 $)

L’Echo Show 8 d’Amazon dispose d’un écran HD de 8 pouces et est compatible avec une large gamme de services compatibles Amazon et Alexa. Il peut fonctionner comme un écran pour les appareils de sécurité domestique tels que la sonnette vidéo Ring, et il peut être utilisé pour appeler des personnes et de nombreuses autres fonctions. Personnellement, j’aime utiliser le mien pour regarder des vidéos YouTube avant de me coucher et pour écouter de la musique. L’Echo Show 8 coûte généralement 129,99 $, mais vous l’achetez maintenant sur Amazon au prix de 74,99 $.

SSD SATA-III Samsung 870 QVO 2 To 2,5 pouces (189,99 $)

Ce SSD Samsung peut contenir une énorme quantité de données dans un boîtier compact de 2,5 pouces. Il a une capacité maximale de 2 To et il prend en charge un taux de lecture de données séquentiel maximal de 560 Mo / s. Les données sont écrites sur l’appareil à une vitesse légèrement plus lente de seulement 530 Mo / s, mais cela dépasse encore de loin la vitesse d’un disque dur. Actuellement, vous pouvez en obtenir un sur Amazon de 219,99 $ à 189,99 $ seulement.

