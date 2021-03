Offres ET: ordinateur portable Dell XPS 13 7390 13,3 pouces Intel Core i7 pour 699 $, processeur Intel Core i7-10700KF pour ordinateur de bureau 8 cœurs à 5,1 GHz pour 264 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur portable Dell compact de 13,3 pouces avec un processeur Core i7, un écran 1080p et un châssis en aluminium à seulement 699,00 $.

Dell XPS 13 7390 Ordinateur portable Intel Core i7-10510U 13,3 pouces 1080p avec 8 Go de RAM LPDDR3 et SSD M.2 NVMe de 256 Go pour 699,99 $ de Dell avec le code promotionnel 2 50OFFXPS (Prix courant 1209,99 $)

Ordinateur portable Intel Core i7-10510U 13,3 pouces 1080p avec 8 Go de RAM LPDDR3 et SSD M.2 NVMe de 256 Go pour de Dell avec le code promotionnel 2 (Prix courant 1209,99 $) Intel Core i7-10700KF Processeur de bureau à huit cœurs à 5,1 GHz pour 264,63 $ d’Amazon (Prix conseillé 361,00 $)

Processeur de bureau à huit cœurs à 5,1 GHz pour d’Amazon (Prix conseillé 361,00 $) Roborock S5 Max Robot aspirateur et vadrouille pour 439,00 $ d’Amazon avec coupon cliquable (Prix courant 549,00 $)

Robot aspirateur et vadrouille pour d’Amazon avec coupon cliquable (Prix courant 549,00 $) Tablette Wi-Fi 10,2 pouces iPad 8e génération 32 Go d’Apple pour 299,00 $ d’Amazon (Prix conseillé 329,00 $)

pour d’Amazon (Prix conseillé 329,00 $) Dell Alienware AW2521HF Moniteur de jeu 240Hz 1080p 24,5 pouces pour 329,99 $ de Dell (prix courant 509,99 $)

Moniteur de jeu 240Hz 1080p 24,5 pouces pour de Dell (prix courant 509,99 $) Dell XPS 13 9300 Ordinateur portable Intel Core i7-1065G7 13,4 pouces 4K avec carte graphique Intel Iris Plus, 16 Go de RAM LPDDR4x et SSD M.2 NVMe de 512 Go pour 1 299,99 $ de Dell avec code promotionnel 50OFF699 (Prix courant 1899,99 $)

Ordinateur portable Dell XPS 13 7390 Intel Core i7-10510U 1080p 13,3 pouces avec 8 Go de RAM LPDDR3 et SSD M.2 NVMe de 256 Go (699,99 $)

Dell a conçu ce portable comme une solution haut de gamme pour le travail et les voyages. L’ordinateur portable recouvert de métal dispose d’un processeur quad-core Intel Core i7-10510U rapide et d’un écran tactile 1080p. Selon Dell, ce système a également une excellente autonomie et peut durer jusqu’à 19 heures sur une seule charge. À l’heure actuelle, vous pouvez en acheter un de Dell de 1209,99 $ à 699,99 $ avec un code promotionnel 250OFFXPS, ce qui est un prix incroyable pour un ordinateur portable aussi haut de gamme.

Processeur de bureau Intel Core i7-10700KF à huit cœurs à 5,1 GHz (264,63 $)

Le Core i7-10700KF d’Intel dispose de huit cœurs de processeur pouvant atteindre des vitesses aussi élevées que 5,1 GHz, et il est entièrement déverrouillé, ce qui vous permet de l’overclocker pour encore plus de puissance. Chaque cœur est également capable de gérer deux threads en même temps, ce qui améliore les performances multitâches. Actuellement, c’est l’un des processeurs de bureau les plus rapides disponibles sur le marché et il est en vente à un prix incroyable. Amazon vend régulièrement cette puce pour 361,00 $, mais vous pouvez l’obtenir maintenant pour seulement 264,63 $.

Aspirateur robotique Roborock S5 Max (439,00 $)

Ce robot aspirateur haute puissance a une puissance d’aspiration de 2000 Pa et il dispose également d’une fonction de nettoyage intégrée pour aider à garder vos sols très propres. Le Roborock S5 Max prend également en charge le Wi-Fi et peut être contrôlé à l’aide d’une application pour smartphone et des commandes vocales Alexa. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir auprès d’Amazon entre 549,00 $ et 439,00 $.

Tablette Wi-Fi 10,2 pouces iPad 8e génération 32 Go d’Apple (299,00 $)

Le dernier iPad d’Apple est nettement plus rapide que l’ancien modèle de 7e génération. Le nouveau modèle de 8e génération est équipé du SoC A12 Bionic de la société qui est apparu pour la première fois à l’intérieur de l’iPhone XS, et cette puce surpasse de loin le SoC A10 des anciennes tablettes de 7e génération. La tablette de 8e génération a également un écran de résolution légèrement plus élevée et est en général une version améliorée de son prédécesseur. Amazon vend actuellement ces nouvelles tablettes en baisse de 329,99 $ à seulement 299,00 $.

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: