Offres et ventes de jouets sexuels bon marché pour la Journée nationale de l’orgasme 2021

Au cas où vous n’auriez pas mis l’une des dates les plus importantes de l’année en surbrillance, en vedette et encerclée dans votre calendrier, la Journée nationale de l’orgasme est arrivée. Cela commence le samedi 31 juillet et, comme vous pouvez probablement le deviner, la journée est dédiée à vous donner le plus de plaisir possible.

Pour vous aider à y parvenir, il existe également des ventes et des remises super incroyables sur les godes, les plugs anaux, les vibromasseurs, les vibromasseurs oraux, les vibromasseurs chauffants et les lubrifiants de vos détaillants préférés.

C’est un peu important puisque les jouets et accessoires sexuels de qualité sont généralement vendus à des prix compétitifs. C’est pourquoi, lorsque vous avez la chance de faire le plein lors d’une vente (ou d’obtenir des cadeaux gratuits à l’achat), vous devez remplir votre panier avec ces essentiels sexy que vous convoitez.

La bonne nouvelle : nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures ventes de la Journée nationale de l’orgasme pour vous faciliter la tâche. Sortez votre carte de crédit ami, vous en aurez besoin.

Miel d’amour

Jusqu’à épuisement des stocks, obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de jouets, vibromasseurs, lingerie, godemichés et plus encore ici. Aucun code de réduction nécessaire.

Coffret cadeau Fifty Shades of Grey Pleasure Overload 10 jours de jeu

Nous aimons un jouet qui est aussi un jeu, c’est pourquoi cet ensemble est si amusant à offrir à votre partenaire ou à vous-même. La boîte contient 10 portes mystères – une pour chaque jour – que vous ouvrez pour révéler différents jouets et accessoires. Le kit comprend une grande variété d’options, notamment des vibromasseurs, des plugs, des pinces à tétons et même des articles de bondage légers.

Coffret cadeau Fifty Shades of Grey Pleasure Overload 10 jours de jeu

Cinquante Nuances de Grey lovehoney.com

99,99 $

Vibromasseur clitoridien rechargeable durable Lovehoney X Love Not War Meile

Allez droit au but avec ce vibromasseur clitoridien élégant et précis. La pointe en forme de boule offre 11 vibrations et options de vitesse différentes qui feront absolument courber vos orteils. De plus, le jouet est complètement étanche et dispose d’un verrou de voyage, ce qui signifie que, oui, vous voudrez l’emmener en voyage, et non, vous n’aurez pas à vous soucier qu’il bourdonne dans votre sac.

Vibromasseur clitoridien rechargeable durable Lovehoney X Love Not War Meile

Lovehoney lovehoney.com

84,99 $

LELO

Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de jouets LELO et recevez une coupe menstruelle Ziggy gratuite à l’achat d’un LELO SILA du 31 juillet au 7 août. Aucun code nécessaire.

LELO SILA

Cette vibration rechargeable et étanche de LELO simule le sexe oral, mais pourrait en fait être meilleure car elle propose huit réglages. De plus, la grande ouverture de la bouche et le silicone souple le rendent confortable pour une plus grande variété d’anatomies et de préférences que votre jouet standard. Comme tous les jouets LELO, c’est un peu cher, mais vu à quel point il est luxueux et durable – plus avec la tasse Ziggy ajoutée – c’est le moment idéal pour acheter.

Combo Lelo Sila + Ziggy Cup QUEENDOM COME

Adam et Ève

Utilisez le code “TAKE45” à la caisse jusqu’au 4 août pour obtenir 45% de réduction sur un article chez Adam & Eve.

Son kit Kegel

Si vous n’avez pas encore essayé les boules de Kegel, cet ensemble d’Adam & Eve est le pack parfait pour commencer. Livré avec des boules de Kegel en silicone, des boules argentées de style “Ben Wa” et un stimulateur à plusieurs vitesses, vous pouvez entraîner votre plancher pelvien et ressentir du plaisir en même temps.

Vibromasseur lapin point G Fifty Shades of Grey Greedy Girl

Depuis la sortie de Fifty Shades of Grey, la Greedy Girl Rabbit est un best-seller chez plusieurs détaillants. Inspirée de la franchise, cette vibration élevée dispose de 12 modes différents, de deux moteurs indépendants et de trois vitesses de stimulation clitoridienne différentes. C’est une bonne affaire à son prix habituel, mais un achat incontournable avec la remise de la Journée nationale de l’orgasme.

Vibromasseur lapin point G Fifty Shades of Grey Greedy Girl

Amoureux du bio

Utilisez le code « FIREWORKS20 » à la caisse pour obtenir 20 % de réduction maintenant jusqu’au 1er août, 23h59 HNE.

We-Vibe NOVA 2.0



Si vous êtes un fan de stimulation interne et externe, le NOVA 2.0 de We-Vibe saura atteindre tous vos points forts. Fabriqué en silicone sans danger pour le corps, le jouet se connecte à une application pour que vous puissiez le contrôler via votre téléphone (ou demander à votre partenaire de jouer avec à distance). De plus, il est accompagné d’une garantie de 2 ans.

We-Vibe NOVA 2.0

We-Vibe organicloven.com

149,00 $

Zalo

Utilisez le code “ORGASM20” à la caisse pour 20 pour cent de réduction maintenant jusqu’au 1er août.

Baguette chauffante confiance Zalo



Les vibromasseurs chauffants sont parfaits pour les préliminaires, la relaxation et même certains problèmes médicaux, c’est pourquoi tout le monde devrait en avoir un à portée de main. Avec sept modes de vibration de base et un mode “mix”, la baguette de préchauffage Confidence a quelque chose pour tout le monde.

Baguette de massage pré-chauffante Confidence Fantasy Violet

Elle paradis

Jusqu’au 2 août, obtenez jusqu’à 85 % de réduction sur une sélection d’articles Ella Paradis avec le code promo « HOT ».

Forfait Chaud, Chaud

Normalement vendu au détail à plus de 100 $, le pack Hot, Hot Heat d’Ella Paradis a tout pour plaire. Une baguette vibrante élégante, une dentelle en strass, une bougie parfumée à l’orgasme doux et un plug anal vibrant font de ce pack parfait pour offrir à quelqu’un de spécial (ou à vous-même) si vous voulez essayer un peu de tout.

Sensations Nouveautés Cristal Coeur de Verre

Nouvelles Sensations Nouveautés ellaparadis.com

43,49 $

Sensations Nouveautés Cristal Coeur de Verre

Que vous soyez adepte de la pénétration anale ou vaginale (ou des deux), un gode en verre est là où il faut. Limpide avec des ondulations texturées et une jolie extrémité en forme de bouchon cardiaque, ce jouet fuselé de 7,5 pouces est facile à nettoyer, joli à regarder et fantastique pour jouer à la température.

Douces vibrations

Utilisez le code “ORGASMDAY15” pour obtenir 15 % de réduction sur les produits sélectionnés ci-dessous du 1er au 2 août.

Douces vibrations embrassées

Minuscule mais puissant, Kissed de Sweet Vibes est le simulateur de sexe oral ultime et discret. Il a une poignée pratique qui se place entre vos doigts et une aileron vibrante flexible qui se sent sacrément proche de la réalité. Avec cinq vitesses de vibration différentes et cinq modes de vibration, il pourrait en fait vous donner la meilleure tête de votre vie.

Embrassé

Sweet Vibes sweetvibes.toys

49,97 $

Tulipes Sweet Vibes

Saviez-vous que le clitoris n’est pas seulement la petite pointe à l’extérieur du vagin, mais qu’il s’étend en fait à l’intérieur jusqu’à votre col de l’utérus ? Cet appareil génial se lève pour stimuler tout le clitoris, pas seulement le nœud externe. La meilleure partie est qu’il y a 10 réglages différents et cinq niveaux d’intensité différents avec lesquels jouer, allant d’un chatouillement à un tremblement de terre intense.

donne moi

Le 31 juillet seulement, obtenez un vibromasseur Zee bullet gratuit de Dame avec tout achat de plus de 100$.

Donne moi eva

Un vibromasseur étanche pour couple qui vous stimulera le clitoris pendant les rapports sexuels avec pénétration est exactement ce qui manque à votre tiroir à jouets. Eva reste en place avec des ailes flexibles qui se replient sous vos lèvres. De plus, vous obtiendrez une vibration Zee bullet gratuite à l’achat, donc gagnant-gagnant.

Eve

Dame Produits dameproducts.com

135,00 $

Phorie

Le 31 juillet, la marque de bien-être sexuel à base de plantes Foria offrira une remise de 40 %. Aucun code de paiement nécessaire.

Huile Sexuelle Intimité avec CBD

Tout le monde a besoin d’un bon lubrifiant, et ce “lubrifiant d’intimité” rehaussera vraiment le jeu de votre chambre. Selon le site Web, il contient une hydratation entièrement naturelle avec 400 mg de CBD à large spectre pour “améliorer l’excitation, apaiser et exciter”. De plus, il est composé de seulement deux ingrédients issus de l’agriculture biologique, vous n’avez donc pas à vous soucier de produits chimiques ou d’additifs inconnus que vous ne pouvez pas prononcer.

Huile Sexuelle Intimité avec CBD

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder en famille.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io