Offres événementielles Apple: iPad Pro 150 $ de réduction, vente Best Buy, plus

C’est maintenant le jour de l’événement Apple, et toutes les meilleures remises sont maintenant en ligne avec un notable 150 $ remise sur les iPad Pro 2020. C’est à côté d’une vente flash Apple Best Buy et d’une collection d’essentiels Anker pour iPhone de 13 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 150 $ sur les iPad Pro 2020 d’Apple

B&H s’occupe maintenant de 150 $ de rabais Les iPad Pro 2020 d’Apple de la génération précédente. Avec les modèles 11 et 12,9 pouces disponibles, vous trouverez des prix à partir de 769 $ expédiés dans l’ensemble. Un point culminant particulier revient à l’iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi 128 Go pour 849 $. En baisse par rapport à son prix d’origine de 999 $, vous économisez 150 $ avec l’offre d’aujourd’hui marquant le meilleur prix depuis les événements de liquidation lors de l’annonce du nouveau modèle M1.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas de cette nouvelle itération, l’iPad Pro de génération précédente d’Apple offre une grande partie de la même expérience globale. Il y a un écran bord à bord familier avec 11 ou 12,9 pouces d’espace d’écran ainsi que Face ID, la connectivité USB-C et une autonomie de 10 heures. C’est aux côtés de la prise en charge du Wi-Fi 6 ainsi que des objectifs arrière 12 et 10MP soutenus par un scanner LiDAR. Ces remises sont idéales pour ceux qui n’ont pas besoin des derniers et meilleurs produits d’Apple et qui souhaitent profiter des économies tout en profitant pleinement d’iPadOS. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Best Buy lance la vente flash de l’événement Apple

Une multitude d’offres Apple notables ont été mises en ligne pour commencer la semaine, et maintenant il y en a encore plus avec son dernier événement principal qui n’est qu’à quelques heures. Avec l’aimable autorisation de Best Buy, une nouvelle vente flash de 24 heures a été lancée avec des remises sur tout, des équipements Apple aux téléviseurs 4K intelligents, en passant par les équipements d’entraînement connectés, les écouteurs ANC, etc. En tête d’affiche de toutes les baisses de prix, le Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro 12,9 pouces à 199 $. Alors que vous paieriez généralement 349 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le meilleur prix de l’année à 150 $ de réduction.

Initialement publié pour accompagner les iPad Pro 2020, le clavier magique d’Apple fonctionnera également avec les modèles M1 récemment actualisés. Dans les deux cas, l’accessoire apporte une expérience de frappe améliorée à votre iPad, centrée autour d’une conception de charnière flottante unique qui permet un angle de vision réglable. Cela s’accompagne de la prise en charge de Smart Connector et d’un port USB-C intégré dédié à l’alimentation de votre appareil. Il existe également des touches rétroéclairées et un trackpad intégré qui s’associe à iPadOS pour un poste de travail attrayant en déplacement. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

La dernière vente d’essentiels pour iPhone d’Anker commence à 13 $

C’est le jour de l’événement Apple et Anker célèbre maintenant en déployant une nouvelle sélection de remises avec son câble Powerline III Flow USB-C vers Lightning pour 18 $ chez Amazon. Normalement à 22 $, vous ne regardez que la deuxième remise notable à ce jour, l’offre d’aujourd’hui correspondant au plus bas historique. Recouverts de silicone doux au toucher, ces câbles MFi Lightning font partie des offres les plus haut de gamme du marché. Nous l’avons trouvé dans notre revue Testé avec 9to5Toys plus tôt dans l’année, avec l’avantage supplémentaire de la connectivité USB-C qui vous permet de profiter de temps de charge plus rapides.

