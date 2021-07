Offres exceptionnelles sur les jeux PC ce week-end : hôpital à deux points pour 7 $, voitures de projet pour 2 $ et plus

Bien qu’août soit à nos portes, les grandes soldes d’été ne sont pas encore terminées, avec le magasin de clés PC Fanatical se préparant à lancer ses soldes d’été le lundi 2 août. La vente de la semaine prochaine apportera des milliers de réductions sur les clés Steam et plus encore. , avec des prix qui rivalisent avec les soldes d’été de Steam. Ce week-end, Fanatical lance une série d’offres flash pour créer un battage médiatique pour l’événement principal de lundi. De nouvelles offres flash sont mises en ligne régulièrement et dureront 24 heures chacune, vous devrez donc continuer à vérifier les dernières offres. Toutes les offres de jeu suivantes sont des clés Steam.

À l’heure actuelle, Project Cars : édition du jeu de l’année est de 96% de réduction, tombant à seulement 2 $, avec l’édition GOTY comprenant quatre pistes supplémentaires, plus de 50 nouvelles voitures et plus encore. Rise of the Tomb Raider : 20 ans est une autre offre flash vendredi, tombant à seulement 5 $ pour Steam. Hôpital à deux points est un excellent pick-up à seulement 7 $, et Cuisiner, Servir, Délicieux 3 vous donnera probablement super faim pour seulement 9 $. Fabriquer le monde, un jeu bac à sable où vous contrôlez une tribu de nains, est également très bon marché pour une durée limitée à 2,84 $, tandis que Sous-Rail, un RPG indépendant à l’ancienne se déroulant dans une station de métro post-apocalyptique, est tombé à 6 $.

D’autres offres flash arrivent tout au long du week-end et jusqu’à lundi, y compris des remises importantes à venir sur Risk of Rain 2, Thief, Metro Exodus – Gold Edition, et plus encore.

Outre les offres flash, il existe actuellement d’autres offres intéressantes sur les jeux, y compris la nouvelle version Les Chroniques du Grand As procureur pour 34 $ (au lieu de 40 $). Découvrez ci-dessous plus des meilleures offres disponibles en ce moment – notez que les prix suivants étaient exacts au moment de la publication, mais chaque offre se termine à des moments différents. Les prix sont également arrondis au dollar près.