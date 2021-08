Offres exclusives : obtenez 25 % de réduction chez Nimble et 12 % de réduction chez Twelve South jusqu’à la fin août

in

Plus tôt en août, nous avons partagé une collection de remises pour la rentrée scolaire qui comprenait quelques offres exclusives à nos lecteurs. Deux de ces offres sont restées en cours au cours du mois et devraient maintenant se terminer dans un peu plus d’une semaine, le 31 août. Si vous êtes intéressé par la vente de Nimble ou de Twelve South, assurez-vous de les vérifier avant la fin. du mois.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Agile

Chez Nimble, vous pouvez obtenir 25 pour cent de réduction toute commande en utilisant le code MACRUMEURS25. Ce code durera jusqu’à la fin du mois d’août et il peut être utilisé sur tout le site sur le site Web de Nimble.



Nimble vend une variété de chargeurs portables, de chargeurs sans fil et d’autres accessoires de charge. Les chargeurs portables de Nimble commencent à 18,72 $ (ordinaires 24,45 $) pour le chargeur portable CHAMP Lite 5 200 mAh, et s’élèvent à 37,47 $ (ordinaires 49,95 $) pour le modèle 10 000 mAh et 74,97 $ (ordinaires 99,95 $) pour le modèle 20 000 mAh.

Pour les chargeurs sans fil, vous pouvez obtenir le pad sans fil APOLLO Duo compatible MagSafe pour 59,97 $ (79,95 $ ordinaire). Et pour les câbles, il y a le PowerKnit USB-C vers Lightning de 1 m pour 18,72 $ (24,95 $ ordinaire).

Douze Sud

Twelve South offre à nos lecteurs une chance de prendre 12% de réduction sur tout le site avec le code MacRumeurs. Semblable à Nimble, l’accord exclusif de Twelve South expirera le mardi 31 août.



Twelve South a une nouvelle page de destination dédiée aux produits de rentrée scolaire tels que SuitCase pour MacBook, BookBook Case pour iPad, AirSnap et Curve Riser pour iMac. Bien sûr, notre code exclusif fonctionne sur tout le site de Twelve South, vous pouvez donc naviguer n’importe où sur le site Web de l’entreprise et bénéficier de 12% de réduction sur votre commande.

Tenez-vous au courant de toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple.