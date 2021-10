Offres exclusives : obtenez jusqu’à 45 % de réduction sur les chargeurs et autres accessoires compatibles MagSafe d’Anker

Nous nous sommes à nouveau associés à Anker cette semaine, offrant une collection d’accessoires populaires en vente jusqu’à 45% de réduction sur leurs prix d’origine. Ceux-ci incluent les chargeurs muraux USB-C d’Anker, le support de voiture magnétique compatible MagSafe et une gamme de chargeurs sans fil pour iPhone et Apple Watch.

Le support de voiture magnétique d’Anker est également à un nouveau prix bas de 16,49 $ avec notre code exclusif, contre 29,99 $ et battant notre précédente vente sur l’accessoire d’environ 1,50 $. Cet accessoire est compatible avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Parmi les autres articles de la vente, citons le chargeur PowerPort III USB-C pour seulement 12,79 $, contre 15,99 $; le chargeur magnétique sans fil compatible MagSafe pour 19,49 $, contre 25,99 $; et le chargeur magnétique portable pour Apple Watch à 27,99 $, contre 34,99 $. Tous les articles de cette vente seront en ligne pour le reste de la semaine, se terminant le dimanche 31 octobre.

