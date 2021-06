Offres ExpressVPN : Économisez 49% sur votre abonnement avec trois mois gratuits

Nous avons passé en revue un tas de services VPN et ExpressVPN est notre premier choix pour à peu près tout le monde. Il a obtenu 5 étoiles dans notre revue, nous louons constamment le service client, les vitesses, la fiabilité et plusieurs fois, mais tout cela a un prix. ExpressVPN est certainement l’un des services VPN les plus chers par rapport à ses concurrents, mais vous pouvez toujours faire de bonnes affaires si vous savez où chercher.

ExpressVPN possède plus de 3 000 serveurs répartis sur 160 emplacements différents dans 94 pays, les options ne manquent donc pas lorsque vous cherchez à usurper votre emplacement. Vous pouvez vérifier tous les emplacements et vous assurer que celui que vous voulez est disponible avant de vous inscrire.

La meilleure offre ExpressVPN du jour

En ce qui concerne les offres VPN, les excellentes options ne manquent pas. Nous avons déjà couvert tous les meilleurs services VPN qui existent, mais ce n’est pas parce que quelque chose est génial que vous devez payer trop cher pour cela. ExpressVPN n’est peut-être pas le VPN le moins cher, mais il n’est toujours pas si cher si vous vous abonnez à l’un de ses plans à plus long terme et lorsque vous pensez à la fréquence à laquelle vous l’utiliserez.

N’oubliez pas de consulter notre examen complet d’ExpressVPN, puis de voir ci-dessous comment obtenir la meilleure offre et commencer avec ExpresssVPN dès aujourd’hui !

Quelle est la meilleure offre ExpressVPN à acheter en ce moment ?

Pour obtenir la meilleure offre ExpressVPN dès maintenant, vous devez vous inscrire et prépayer pour une année complète d’accès. En faisant cela, vous obtenez en fait 3 mois supplémentaires gratuits, ce qui signifie que vous obtenez 15 mois de service pour seulement 99,95 $ (ou 6,67 $ par mois). C’est une économie de 49% par rapport au prix normal, et en toute honnêteté, il y a très peu de raisons de payer un supplément pour aller de mois en mois au lieu de simplement prépayer pour l’année où vous l’utiliserez de toute façon.

Combien coûte ExpressVPN ?

Il existe trois options de tarification différentes pour ExpressVPN en fonction de la durée de votre engagement. Vous pouvez le payer mensuellement, ce qui est l’option la plus chère, ou prépayer pendant six mois ou un an. Évidemment, plus vous payez à l’avance, meilleure est l’offre que vous recevez.

ExpressVPN offre à nos lecteurs une offre exclusive qui vous offre trois mois de service supplémentaires gratuits lorsque vous vous inscrivez au forfait d’un an. Avec cette option de plan, vous bénéficiez également d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Comme vous pouvez le voir, la meilleure offre est évidemment de prépayer l’abonnement annuel et d’obtenir du temps libre supplémentaire. Il s’agit d’une remise de 49 % et fait baisser le prix à seulement 6,67 $ par mois, soit moins que le coût d’un seul repas.

ExpressVPN propose-t-il une offre d’essai gratuit ?

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un “essai gratuit” par définition, il existe un moyen d’essayer ExpressVPN sans risque. Lorsque vous vous inscrivez et payez pour le plan annuel de l’entreprise, vous bénéficiez d’une garantie de remboursement gratuite de 30 jours, ce qui signifie que si vous n’aimez pas le service dans les 30 jours suivant son essai, ExpressVPN vous remboursera votre de l’argent.

Assurez-vous de noter le moment où vous vous inscrivez afin que dans le cas où vous ne vous souciez pas du service, vous vous souvenez de demander le remboursement dans ce délai de 30 jours. Après avoir passé les 30 jours, vous serez bloqué et aurez déjà payé pour les 15 prochains mois d’accès.

ExpressVPN est-il un bon fournisseur VPN ?

Comme nous l’avons dit dans notre revue, ExpressVPN est le premier choix et un fournisseur VPN absolument fantastique. La société offre un support client exceptionnel 24h/24 et 7j/7 qui peut vous aider à résoudre très rapidement tous les problèmes que vous rencontrez avec le service. De plus, ExpressVPN offre une connexion fiable, des vitesses rapides et des tonnes d’emplacements de serveurs parmi lesquels vous pouvez choisir.

Les applications sont extrêmement faciles à utiliser et peuvent être utilisées sur à peu près tous les appareils dont vous disposez. Vous pouvez avoir jusqu’à cinq appareils connectés en même temps, ce qui est dans la moyenne par rapport aux autres, et il n’y a pas de limite de bande passante chaque mois.

Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser un VPN, ExpressVPN facilite les choses en marquant les serveurs préférés pour une connexion facile. Si vous recherchez quelque chose qui allie simplicité, fiabilité et toutes les mesures de protection que vous attendez d’un VPN, ExpressVPN est l’option qu’il vous faut.

Comment les tarifs d’ExpressVPN se comparent-ils aux autres ?

ExpressVPN est certainement l’un des fournisseurs de VPN les plus chers, mais cela ne devrait pas automatiquement vous dissuader du service. On parle d’une différence de seulement 2 ou 3 $ par mois, soit quelques centimes par jour. Une fois que vous aurez essayé ExpressVPN et vu à quel point le service fonctionne bien, vous comprendrez pourquoi l’entreprise facture un supplément et vous le trouverez facilement justifié.

Si vous recherchez quelque chose de plus abordable, pensez aux offres VPN Surfshark à partir de 2 $ par mois ou aux offres NordVPN pour un peu plus de 3 $ par mois.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.