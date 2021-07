Offres financières pour Air India d’ici le 15 septembre : gouvernement

in

Auparavant, l’acheteur devait prendre en charge jusqu’à 23 286 crores de roupies de la dette totale de la compagnie aérienne de plus de 60 000 crores de roupies (au 31 mars 2019), le gouvernement était censé absorber le reste.

Les offres financières pour la vente de la totalité de la participation du gouvernement dans le transporteur public Air India devraient être déposées d’ici le 15 septembre, a été informé le Parlement jeudi.

Le gouvernement a également informé la Chambre que les poursuites intentées par Cairn Energy et Devas Multimedia devant le tribunal de district américain du district sud de New York visant à obtenir un jugement déclaratoire et pécuniaire contre le transporteur national en tant qu’alter ego du gouvernement indien n’auront pas d’impact sur le processus de désinvestissement en cours. de la compagnie aérienne.

Cairn et Devas ont demandé au tribunal de tenir la compagnie aérienne responsable du paiement de la sentence arbitrale qu’ils ont remportée contre le gouvernement indien. Le gouvernement a contesté/contesté les sentences arbitrales.

« La demande de proposition (RFP) ainsi que le projet de contrat d’achat d’actions (SPA) ont été partagés avec les soumissionnaires intéressés qualifiés par le conseiller en transaction le 30 mars 2021, pour la soumission d’offres financières. Les offres financières devraient être reçues d’ici le 15 septembre 2021 », a déclaré le ministre d’État à l’aviation civile VK Singh à la Lok Sabha.

Le groupe Tata faisait partie des “multiples” prétendants qui avaient déposé des offres préliminaires pour la compagnie aérienne déficitaire en décembre 2020. Le gouvernement vend l’intégralité de sa participation de 100% dans le transporteur en difficulté qui saigne depuis sa fusion avec Indian Airlines en 2007.

Les soumissionnaires devront ensuite obtenir une autorisation de sécurité du ministère de l’Intérieur, ce qui peut prendre un mois de plus. Seules les offres des investisseurs ayant reçu une habilitation de sécurité seront ouvertes. La transaction pourra être conclue d’ici la fin de l’exercice 22, une fois toutes les autorisations réglementaires obtenues par l’adjudicataire.

N’ayant pas réussi à attirer des intérêts substantiels depuis 2017, le Centre a cette fois adouci l’accord en donnant aux prétendants potentiels la possibilité de décider du montant de la dette de la compagnie aérienne qu’ils souhaitent assumer dans le cadre de l’accord. Cependant, l’acheteur devra payer 15 % de la valeur d’entreprise cotée par lui en espèces. Les offres sont susceptibles d’être inférieures à 20 000 crores de Rs, dont 15 % ou 3 000 crores de Rs pourraient être versés en espèces au gouvernement.

Auparavant, l’acheteur devait prendre en charge jusqu’à 23 286 crores de roupies de la dette totale de la compagnie aérienne de plus de 60 000 crores de roupies (au 31 mars 2019), le gouvernement était censé absorber le reste.

En plus de subir d’énormes pertes chaque année, le transporteur national a d’importants problèmes d’héritage pour gagner le soumissionnaire en ce qui concerne la main-d’œuvre (plus de 9 600 employés permanents) et les prestations de sécurité sociale.

Le recours juridique de Cairn dans divers pays est conforme à son plan déclaré de récupérer 1,7 milliard de dollars « dû » à New Delhi en saisissant divers actifs indiens à l’étranger, y compris des biens immobiliers et des avions d’Air India, à la suite d’une sentence arbitrale internationale de décembre 2020 annulant le prélèvement de la rétrospective de Delhi impôts. Le procès Devas, visant à récupérer une sentence arbitrale de 1,2 milliard de dollars, vise également à cibler les actifs à l’étranger d’entités appartenant au gouvernement.

« Alors que l’IA est une entité distincte avec sa propre direction et son propre conseil d’administration. L’affaire est défendue par AI. La société a nommé des avocats pour défendre ses intérêts », a déclaré Singh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.