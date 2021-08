Offres financières pour BPCL après septembre

in

La diligence raisonnable des acheteurs potentiels n’étant pas encore terminée, les offres financières pour la totalité de la participation du gouvernement dans le détaillant-raffineur de carburant BPCL devraient arriver après septembre. Cependant, malgré les retards, le gouvernement espère que le désinvestissement stratégique d’une valeur de plus de Rs 54 000 crore aux prix actuels du marché se réalisera au cours de l’exercice en cours.

Dans un premier temps, la direction de l’investissement et de la gestion des actifs publics (Dipam) souhaitait conclure l’opération BPCL d’ici le trimestre de juin. Mais la deuxième vague de Covid a retardé les processus. « Le processus de diligence raisonnable est en cours. Cela prendra un peu plus de temps », a déclaré un haut responsable.

En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour BPCL. La valeur marchande de la participation de 52,98 % du Centre valait un peu plus de Rs 54 300 crore, sur la base du cours de ses actions lundi. Le cours de l’action BPCL a clôturé à Rs 472,6 sur l’ESB lundi, en hausse de 0,29% par rapport au cours de clôture précédent.

Le ministère du Pétrole permettra également probablement à BPCL de conserver les consommateurs de GPL subventionnés après la privatisation pendant quelques années avant de les transférer à d’autres détaillants de carburant gérés par l’État tels que IOC et HPCL, a déclaré un autre responsable.

Sur l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh pour FY22, le Centre a budgété Rs 75 000 crore de la privatisation de certaines CPSE telles que BPCL. Un autre crore de Rs 1 lakh devrait provenir des «institutions financières du secteur public», y compris les PFR et les banques.

L’offre publique initiale (IPO) de LIC, qui sera la plus importante en Inde, sera essentielle pour atteindre l’objectif de désinvestissement pour l’exercice en cours. L’introduction en bourse de LIC, attendue au T4FY22, pourrait inclure le déchargement d’une participation gouvernementale allant jusqu’à 10 % et une nouvelle émission d’actions par l’assureur pour les plans d’expansion des activités. Alors que l’évaluation de l’assureur – qui a joué White Knight au gouvernement – ​​sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8 à 11,5 crore lakh. Cela signifie qu’une vente de 10% de participation pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore.

