Offres Hidden Prime uniquement, 200 $ de réduction sur l’Instant Pot de friteuses à air, 100 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 6, 50 $ de réduction sur Google Wifi, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous n’allez pas croire combien d’offres incroyables sur Amazon existent mercredi. Avons-nous sauté quelques mois? C’est déjà le Black Friday 2021 ?! Peut-être pas, mais il existe actuellement des offres de rentrée très spectaculaires. De plus, nous avons quelque chose de spécial à découvrir mercredi. En plus de toutes les ventes incroyables disponibles pour tout le monde, vous trouverez 10 offres exclusives non annoncées que seuls les membres Amazon Prime peuvent obtenir. Assurez-vous de faire défiler jusqu’à la fin de la rafle d’aujourd’hui ou vous les manquerez !

Les offres d’aujourd’hui incluent des remises exclusives pour les membres Amazon Prime, 200 $ de réduction sur le pot instantané de friteuses à air, une énorme vente Apple Watch Series 6, des offres AirPods, et plus encore

Voici quelques faits saillants :

Voir tout cela et plus ci-dessous. Et n’oubliez pas de faire défiler jusqu’à la fin de la rafle d’aujourd’hui. Là, tu trouveras 10 offres Amazon cachées pour les membres Prime uniquement!

Proscenic T21 Smart Air Fryer XL 5,8 QT pour la maison, fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 78,00 $ Vous économisez : 51,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Four à friteuse à air ToastWave 4 en 1 de Galanz avec caractéristiques de convection, micro-ondes et grille-pain Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Depstech WF020X Borescope IP67 Caméra d’inspection étanche Prix catalogue : 43,99 $ Prix : 35,19 $ Vous économisez : 8,80 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

MAXPRO : Appareil de gymnastique domestique à câble intelligent portatif | tout-en-un avec Bluetooth | Sport Orange Prix catalogue : 849,00 $ Prix : 749,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Hyundai (Nouveau 2021) HyBook Laptop Bundle – 8 Go/128 Go SSD avec 128 Go MicroSD Prix catalogue : 319,99 $ Prix : 289,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Hyundai Thinnote Laptop Bundle – 4 Go/64 Go SSD avec 128 Go MicroSD Prix catalogue : 239,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tablette Hyundai HyTab Plus, 10.1 Prix catalogue :89,99 $ Prix :80,99 $ Vous économisez :9,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (60%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 129,98 $ Vous économisez : 69,02 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Govee Smart Plug 4-Pack, Fonctionne avec Alexa et Google Assistant Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tuff & Co. Crystal Clear iPhone Case Testé de qualité militaire Prix: 15,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 324,98 $ Vous économisez : 74,02 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 399,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout nouveau Echo Dot (4e génération) + Echo Auto | Charbon de bois Prix catalogue : 99,98 $ Prix : 64,98 $ Vous économisez : 35,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble de feuilles de triche magnétique Air Fryer avec temps de cuisson Air Fryer Prix: 11,45 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Stabilisateur de cardan à 3 axes Hohem iSteady Mobile Plus pour smartphones Prix catalogue : 99,00 $ Prix : 59,40 $ Vous économisez : 39,60 $ (40%) Acheter maintenantCode promo : FZMN7S8M Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Stabilisateur de cardan à 3 axes Hohem iSteady X pour smartphones Prix catalogue : 79,00 $ Prix : 37,40 $ Vous économisez : 41,60 $ (53%) Acheter maintenantCode coupon : F2K5EM6H Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Poêle à frire antiadhésive Carote de 8 pouces avec revêtement en granit Prix catalogue : 16,99 $ Prix : 13,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

17 accessoires pour casserole instantanée, EAGMAK 6, accessoires pour autocuiseur 8 pintes Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 21,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

VIVOHOME Électrique Portable Compact Comptoir Machine à glaçons automatique Prix catalogue : 269,99 $ Prix : 119,99 $ Vous économisez : 150,00 $ (56%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

TV TCL 43″ et barre de son Alto 3 Prix catalogue : 409,98 $ Prix : 326,98 $ Vous économisez : 83,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écran intelligent Echo Show 5 (2e génération, version 2021) avec Alexa et appareil photo 2 MP Prix catalogue : 84,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Show 8 (2e génération, version 2021) Écran intelligent HD avec Alexa et appareil photo 13 MP Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi 3 Pack Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres exclusives pour les membres Amazon Prime uniquement

iRobot Roomba 692 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 267,00 $ Vous économisez : 32,99 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Crest 3D White Professional Effects Whitestrips 20 traitements + Crest 3D White 1 Hour Express Whitestrips Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 47,39 $ Vous économisez : 2,60 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Montres Motast Smart Watch 2021 pour hommes et femmes Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble d’ustensiles de cuisine 24 ustensiles de cuisine antiadhésifs et résistants à la chaleur Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 20,89 $ Vous économisez : 6,10 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

SENNHEISER PXC 550-II sans fil NoiseGard Adaptive Noise Cancelling, Casque Bluetooth Prix catalogue : 160,43 $ Prix : 159,99 $ Vous économisez : 0,44 $ (0%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Clé USB pour iPhone Lecteur de saut haute vitesse de 256 Go Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 25,49 $ Vous économisez : 4,50 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nettoyeur haute pression électrique WestForce, 3000 PSI 1,85 GPM Prix catalogue : 165,99 $ Prix : 109,00 $ Vous économisez : 56,99 $ (34%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Support de chargeur sans fil Samsung 15W Fast Charge 2.0 – Noir (version américaine avec garantie) Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 58,99 $ Vous économisez : 1,00 $ (2%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Lampe de poche LED rechargeable XHP70 90000 Lampe de poche haute lumens Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 32,39 $ Vous économisez : 7,60 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

