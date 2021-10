Offres HomePod du Black Friday | iPlus

Bien que le HomePod mini soit petit, avec son son époustouflant et ses commandes vocales Siri, c’est tout simplement le meilleur haut-parleur intelligent pour ceux qui veulent tout ce qu’Apple. Le HomePod mini peut tout faire, du couplage stéréo qui crée une expérience de cinéma maison immersive à un centre de commande de maison intelligente HomeKit – il s’agit d’un élément essentiel de l’écosystème d’Apple. Cette année, Apple a également annoncé qu’il commencerait à vendre HomePod mini en trois nouvelles couleurs – bleu, jaune et orange – à partir de novembre.

Avec la saison des achats des Fêtes qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour obtenir votre premier HomePod mini ou deux pour remplir votre maison de son dans chaque pièce. Voici les meilleures offres Black Friday HomePod que vous pouvez trouver maintenant, et n’oubliez pas de consulter notre guide des meilleures offres Apple Black Friday pour encore plus d’économies !

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Offres HomePod du Black Friday

Bien qu’il ait été abandonné, le HomePod d’origine plus grand peut parfois encore être trouvé chez certains détaillants, nous pourrons donc peut-être vous proposer quelques bonnes affaires. Ce sera la deuxième fois que le HomePod mini sera vendu pendant les vacances, bien qu’il y ait de nouvelles couleurs cette saison. S’il y a des offres HomePod à faire, essayez d’abord de regarder la version blanche et gris sidéral car vous aurez peut-être plus de chance.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.