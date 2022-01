Offres: iPad Air Wi-Fi 64 Go d’Apple disponible pour 539 $

L’iPad Air Wi-Fi 2020 de 64 Go est retombé à 539,00 $ aujourd’hui sur Amazon, à partir de 599,00 $. Cette vente n’est disponible que dans l’option de couleur Argent, et Amazon estime qu’il faudra environ une semaine pour que la tablette soit livrée.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Il s’agit d’un deuxième meilleur prix sur cette version de l’iPad Air 10,9 pouces, mais nous n’avons pas vu de prix bas record (ou beaucoup d’offres) sur la tablette depuis début septembre 2021. Pour ceux qui sont intéressés, c’est toujours un affaire solide et mérite d’être vérifiée avant qu’elle ne disparaisse à nouveau.

Il y a quelques autres offres iPad remarquables sur Amazon cette semaine. Vous pouvez obtenir l’iPad 10,2 pouces (256 Go Wi-Fi) pour 449,00 $, en baisse de 479,00 $. L’iPad mini 6 (64BG cellulaire) est en vente pour 629,98 $, contre 649,00 $. Ces deux ventes sont les prix les plus bas jamais enregistrés.

Pour encore plus d’offres iPad, consultez notre guide complet des meilleures offres pour iPad. Dans ce guide, nous suivons les meilleures remises en ligne pour iPad, iPad mini, iPad Air et iPad Pro.

Histoires liées

Offres: obtenez l’iPad Air Wi-Fi 2020 de 64 Go pour 499,99 $ (99 $ de rabais, le plus bas jamais vu)

Amazon propose aujourd’hui l’iPad Air Wi-Fi 2020 de 64 Go pour 499,99 $, contre 599,00 $ dans toutes les couleurs. Actuellement, la couleur verte a la meilleure estimation d’expédition, avec quelques options arrivant en fin de semaine prochaine. Vous verrez ce prix de vente appliqué à l’écran de paiement grâce à un coupon automatique de 39,01 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et faites un…

Offres: l’iPad Air de 256 Go 2020 d’Apple tombe à un nouveau plus bas de 639 $ en or rose (110 $ de rabais)

Amazon fait baisser le prix des iPad Air 2020 de 64 Go et 256 Go dans ses dernières ventes aujourd’hui, y compris un nouveau prix historiquement bas sur ce dernier modèle. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. À partir de l’iPad Air Wi-Fi de 64 Go, vous pouvez obtenir cette tablette pour 539,00 $,…

Offres: l’iPad Air Wi-Fi de 256 Go d’Apple en or rose atteint un nouveau prix bas de 659,99 $ (89 $ de rabais)

Amazon a présenté aujourd’hui un nouveau prix record sur l’iPad Air Wi-Fi de 256 Go en or rose, au prix de 659,99 $, contre 749,00 $. Cette version de l’iPad Air a été en vente pour environ 699,99 $ au cours des dernières semaines, faisant de l’accord d’Amazon aujourd’hui le nouveau prix le plus bas que nous ayons jamais suivi. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un…

Offres: l’iPad Wi-Fi 64 Go d’Apple revient au prix le plus bas de 299 $ sur Amazon (30 $ de rabais)

Aujourd’hui, nous suivons le retour d’une remise rare sur l’iPad Wi-Fi 10,2 pouces 64 Go d’Apple à partir de 2021. Vous pouvez obtenir cette tablette pour 299,00 $ sur Amazon, contre 329,00 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. Cette vente n’est disponible qu’en gris sidéral, et…

Offres: économisez jusqu’à 79 $ sur l’iPad Air 2020 d’Apple, y compris 256 Go de Wi-Fi pour un nouveau bas de 669,99 $

Amazon et B&H Photo proposent cette semaine de solides offres sur la gamme iPad Air 2020 d’Apple, avec jusqu’à 79 $ de réduction sur la tablette de 10,9 pouces en plusieurs couleurs. Les modèles Wi-Fi 64 Go et 256 Go sont tous deux disponibles à la vente chez ces détaillants, y compris un nouveau prix bas historique pour le modèle 256 Go. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous …

Offres : économisez jusqu’à 34 $ sur les iPad 10,2 pouces d’Apple, à partir de 299 $ pour le Wi-Fi de 32 Go

Amazon organise aujourd’hui un accord sur l’iPad 10,2 pouces d’Apple à partir de 2020, marquant l’une des premières ventes notables sur cette version de l’iPad depuis des mois. Vous pouvez obtenir l’iPad Wi-Fi de 32 Go en or et gris sidéral pour 299,00 $, contre 329,00 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à garder le site…

Offres: économisez jusqu’à 74 $ sur l’iPad Air 2020 d’Apple, y compris 256 Go de Wi-Fi pour un nouveau bas de 675 $

Amazon et B&H Photo continuent de proposer des offres intéressantes sur la gamme iPad Air 2020 d’Apple, avec jusqu’à 74 $ de réduction sur la tablette de 10,9 pouces en plusieurs couleurs. Les modèles Wi-Fi 64 Go et 256 Go sont tous deux disponibles à la vente chez ces détaillants. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à garder le site…

Histoires populaires

Intel déclare que le nouveau processeur Core i9 pour ordinateurs portables est plus rapide que la puce M1 Max d’Apple

Intel a dévoilé aujourd’hui de nouveaux processeurs Core de 12e génération adaptés aux ordinateurs portables, et dans le cadre de l’annonce, il a affirmé que le nouveau Core i9 est non seulement plus rapide que la puce M1 Max d’Apple dans le MacBook Pro 16 pouces, mais est le processeur mobile le plus rapide jamais. Le nouveau Core i9 est doté d’un processeur à 14 cœurs avec six cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité, tandis que la puce M1 Max à 10 cœurs a huit…

Apple Event au printemps 2022 ? Trois nouveaux produits que nous avons pu voir

Les premières annonces de produits majeurs d’Apple de l’année ont souvent lieu en mars ou en avril, il y a donc une chance raisonnable que la tendance se poursuive en 2022. À l’avenir, nous récapitulons certaines des annonces du printemps dernier d’Apple et anticipons certains des premiers nouveaux produits Apple que nous pourrait voir cette année. Annonces du printemps passé L’année dernière, Apple a organisé un événement le 20 avril pour dévoiler son article AirTag…

Google paie fondamentalement Apple pour rester en dehors du secteur des moteurs de recherche, selon un recours collectif allégué

Apple a un accord avec Google selon lequel il ne développera pas son propre moteur de recherche Internet tant que Google le paie pour rester l’option par défaut dans Safari, selon un nouveau recours collectif. Déposée devant un tribunal californien plus tôt cette semaine contre Apple, Google et leurs PDG respectifs, la poursuite allègue que les deux sociétés ont un accord de non-concurrence dans le domaine de la recherche sur Internet qui viole les États-Unis…

Leaker dit que l’iPhone 14 Pro comportera une découpe de caméra en forme de pilule avec un identifiant de visage sous l’écran

Les modèles d’iPhone 14 Pro présenteront une découpe de caméra en forme de pilule en haut de l’écran, avec l’encoche supprimée, selon les tweets partagés par le leaker @dylandkt, qui s’est avéré être une source fiable de rumeurs liées à Apple au cours de la dernière année. ou alors. Pour s’adapter à ce changement, le leaker a déclaré que le matériel Face ID sera déplacé sous l’écran. Bien qu’il ait été largement rapporté que l’iPhone 14…

WhatsApp commence à déployer les images de profil dans les notifications de messages iOS

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité utile sur iOS qui affiche les images de profil dans les notifications système lorsque les utilisateurs reçoivent de nouveaux messages de discussions et de groupes. Crédit d’image: WABetaInfo Repérée pour la première fois par le spécialiste des applications WABetaInfo, la première nouvelle fonctionnalité de la plate-forme en 2022 utilise des API dans iOS 15 pour ajouter les images de profil WhatsApp aux notifications dans les bannières de l’écran supérieur et dans la notification…