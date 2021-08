Offres iPad d’Amazon : économisez jusqu’à 100 $ sur tous les modèles d’iPad dès maintenant

Dans le monde Apple, les mois d’été sont un peu une accalmie entre le battage médiatique de la WWDC et les prochains événements d’automne qui lanceront de nouveaux produits. Si vous êtes sur le marché pour acheter l’un des meilleurs modèles d’iPad d’Apple, c’est maintenant une période vraiment excitante car nous voyons des remises sur toute la gamme.

Certains modèles, comme le dernier iPad Pro M1 sont réduits jusqu’à 100 $ sur Amazon et il y a même des économies sur les modèles moins chers d’Apple comme l’iPad Air et l’iPad 10,2 pouces. Assurez-vous de cliquer sur les différentes couleurs et configurations pour trouver le modèle que vous souhaitez et vérifier sa remise.

Il est inhabituel de voir des remises aussi importantes à tous les niveaux comme celle-ci. Bien qu’Apple n’offre pas d’économies directes comme celle-ci, les détaillants tiers essaient certainement de déplacer des stocks avant la saison d’automne.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela étant dit, ce sont les derniers modèles d’iPad d’Apple et, bien que l’iPad mini soit un peu long dans la dent, il est peu probable que nous assistions à des mises à niveau importantes de sitôt, en particulier sur la gamme Pro qui vient d’être rafraîchie ce printemps. . Un iPad mini 6 est répandu pour cet automne, il est moins clair si l’Air ou l’iPad 10,2 pouces bénéficiera d’une mise à jour dans les prochains mois.

Les offres sur Amazon et ailleurs pourraient expirer à tout moment. Certains produits sont également en rupture de stock, bien qu’il n’y ait aucune raison pour que vous ne puissiez pas bloquer le prix bas aujourd’hui.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

