Offres iPad du Black Friday | iPlus

L’iPad est presque devenu synonyme du mot tablette, et cela tient en grande partie à la performance de chaque modèle d’iPad. Que vous ayez besoin de l’iPad de base, de l’iPad Air fin, du petit iPad mini ou du puissant iPad Pro, tous les iPad offrent de nombreuses fonctionnalités qui en font les meilleures tablettes que vous puissiez acheter.

Si vous espérez obtenir un iPad mais que vous ne voulez pas payer le prix fort, vous êtes au bon endroit. Avec le Black Friday qui approche à grands pas, nous avons rassemblé les meilleures offres sur tous les modèles d’iPad afin que vous puissiez économiser de l’argent cette saison.

Où trouver les meilleures offres iPad du Black Friday

Que vous recherchiez les prix les plus bas sur l’iPad de base ou les meilleures offres sur l’iPad Pro le plus cher, vous n’avez pas à chercher plus loin qu’ici. Nous gardons un œil sur les offres iPad depuis des mois, nous connaissons donc les bonnes affaires sur tous les modèles d’iPad lorsque nous les voyons.

Quand commencent les offres iPad du Black Friday ?

Officiellement, le Black Friday débutera le 26 novembre de cette année, mais nous nous attendons certainement à voir des offres plus tôt que cela. Au cours des dernières années, nous avons vu tout le mois de novembre dominé par les premières offres du Black Friday, beaucoup offrant les prix les plus bas de l’année sur certains modèles.

Source : Luke Filipowicz / iMore

Meilleures offres Black Friday Apple iPad

Le tout nouvel iPad (2021), et c’est l’iPad que beaucoup de gens vont et devraient acheter. Il est meilleur que l’an dernier, possède quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes et vous durera des années, à moins d’accidents majeurs. Tant que vous n’attendez pas de fonctionnalités « pro » et que vous êtes d’accord avec l’ancien design, l’iPad (2021) est une tablette presque parfaite pour tout le monde.

Il a été lancé récemment, vous ne verrez donc probablement aucune offre pour le moment, mais assurez-vous de vérifier souvent à l’approche du Black Friday.

Source : iMore

Meilleures offres Black Friday Apple iPad Air

L’iPad Air 4 est désormais le plus ancien iPad de la gamme actuelle, mais il n’est pas en reste ! Son magnifique châssis carré, ses options de couleurs fantastiques et son joli grand écran de 10,9 pouces le rendent excellent pour le travail et les loisirs. À l’intérieur, il y a la puce A14 Bionic d’Apple, qui exécute toujours tout ce que vous pouvez imaginer à une vitesse fulgurante. De plus, il est compatible avec l’Apple Pencil 2, ce qui signifie que vous pouvez dessiner, peindre et esquisser tout ce que vous voulez.

Si vous avez besoin d’un écran légèrement plus grand que l’iPad de base et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent sur la gamme iPad Pro, l’iPad Air est un excellent endroit idéal pour vous, surtout si vous pouvez conclure un accord sur un.

Source : Joseph Keller / iMore

Meilleures offres Black Friday Apple iPad Pro

Disponible dans les tailles 11 pouces et 12,9 pouces, l’iPad Pro 2021 est un appareil performant capable de remplacer votre ordinateur à temps plein si vous le souhaitez. Fonctionnant sur la puce M1 incroyablement puissante et rapide, il possède des fonctionnalités phares telles que des caméras de qualité professionnelle, LiDAR, Wi-Fi 6 et 5G. De plus, vous pouvez obtenir jusqu’à 2 To d’espace de stockage. Ces appareils sont l’iPad haut de gamme actuel et remplacent complètement les ordinateurs portables pour de nombreuses personnes de nos jours, en particulier lorsque vous les combinez avec quelque chose comme un étui à clavier.

Source : Adam Oram / iMore

Meilleures offres Black Friday Apple iPad mini

Le tout nouvel iPad mini 6 d’Apple a fait l’objet d’une mise à jour importante cette année. Il arbore désormais le même design que l’iPad Air et l’iPad Pro, ce qui signifie que vous avez un écran plus beau et des cadres beaucoup plus fins. De plus, vous bénéficiez de la compatibilité Apple Pencil 2. Tout est alimenté par l’A15 Bionic extrêmement rapide, la dernière puce d’Apple, ce qui rend l’iPad mini 6 petit mais puissant.

Malheureusement, depuis son lancement, nous ne voyons pas beaucoup d’offres sur l’iPad mini 6 pour le moment, mais le Black Friday approche, alors revenez souvent pour voir quelles offres nous avons trouvées !

