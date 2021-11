Offres iPhone 13, AirPods, Pixel 6 et Switch

Les événements de magasinage du Black Friday sont bien avancés. À l’approche du 26 novembre, nous voyons de plus en plus de détaillants annoncer de nouvelles offres pour le Black Friday. Certains d’entre eux font la promotion d’événements de magasinage précoces, tandis que d’autres publient leurs plans complets pour le mois le plus chargé de la saison des achats des Fêtes. Et les publicités du Black Friday continuent de fuir en ligne, bien sûr. Comme ses principaux rivaux, Target a mis en place ses propres accords pour le Black Friday. Et Target a publié des détails sur son événement Black Friday la semaine prochaine. En plus de cela, la publicité complète de Target Black Friday a été divulguée, révélant quelques remises intéressantes en cours de route.

Par exemple, Target est le seul détaillant à proposer une offre Pixel 6 ce Black Friday. Même Google ne fait pas de remise sur le nouveau téléphone. Et Target proposera également la toute nouvelle console OLED Nintendo Switch. Mais ne vous attendez pas à un meilleur prix, bien qu’il soit inclus dans le catalogue Black Friday. L’iPhone 13 fait également partie de la vente Black Friday de Target, tant que vous recherchez des offres d’opérateurs.

Cibler les soldes du Black Friday

Target a annoncé ses plans plus tôt cette semaine pour l’événement chargé du Black Friday. Les grosses remises seront disponibles en magasin et en ligne, comme cela a été le cas les années précédentes. C’est pourquoi la semaine du Black Friday commence le 21 novembre et dure jusqu’au 27 novembre. Target a également déclaré qu’il ajouterait plus d’économies entre le 25 et le 27 novembre.

Étant donné que l’expédition joue un rôle si important dans le choix des offres du Black Friday à acheter chaque année, Target affirme avoir augmenté le nombre d’articles à prix réduit qui seront disponibles via ses services de livraison le jour même. Plus de produits seront disponibles pour Drive Up et Order Pickup que l’année dernière, et les clients n’ont pas besoin de payer de frais d’adhésion.

Cependant, Target n’a pas encore publié sa publicité complète pour le Black Friday.

Une personne chargeant des sacs Target dans une voiture. Source de l’image : cible

Les premières offres du Black Friday

Target a déclaré dans le communiqué de presse que les ventes commenceraient dimanche (21 novembre), mettant en évidence quelques offres qui seront disponibles jusqu’à samedi (27 novembre).

Le détaillant a déclaré qu’il ajouterait encore plus d’offres le jour de Thanksgiving (25 novembre), bien qu’il n’ait pas fourni d’exemples réels. Voici le genre d’économies supplémentaires auxquelles vous pouvez vous attendre jeudi prochain :

30 % de réduction sur les vêtements d’extérieur et les accessoires pour temps froid pour la famille Jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de meubles de cuisine, de salon et de salle à manger 50 % de réduction sur les bottes pour la famille Nouvelles offres de télévision avec des économies allant jusqu’à 30 % sur les téléviseurs et les accessoires de télévision Poupées vivantes

Ce n’est pas assez précis pour les acheteurs, cependant. Heureusement, Best Black Friday a obtenu l’intégralité de la publicité Target Black Friday.

La première page de l’annonce Black Friday 2021 de Target. Source de l’image : cible via le meilleur Black Friday

L’annonce du Black Friday divulguée par Target

Dans ce qui suit, nous avons mis en évidence certaines des offres technologiques les plus intéressantes que Target proposera cette saison des vacances. Comme toujours avec les offres du Black Friday divulguées, les prix ci-dessous pourraient ne pas être affichés en ligne avant la semaine prochaine. Vous voudrez garder un œil sur ces produits pour obtenir les prix les plus bas possibles.

En outre, l’offre peut être limitée, en particulier pour les produits populaires tels que l’iPhone 13, les AirPod et la Nintendo Switch OLED.

Ce que vous ne trouverez pas dans l’annonce Black Friday de Target, c’est la PS5 ou la Xbox Series X. Le détaillant ne semble pas avoir de stock pour l’événement de magasinage de cette année.

Offres iPhone 13 et iPhone 12 de la publicité Black Friday 2021 de Target. Source de l’image : cible via le meilleur Black Friday

Consoles et jeux

la télé

Smartphones et tablettes

Appareils portables

Divers

Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau

L’annonce complète de Target Black Friday

Les offres technologiques du Black Friday de Target occupent environ 15 pages de l’énorme catalogue de 60 pages. Vous trouverez de nombreuses économies supplémentaires sur tout le reste de votre liste de courses des Fêtes dans l’annonce complète, disponible sur ce lien.

Nintendo Switch OLED de la publicité Black Friday 2021 de Target. Source de l’image : cible via le meilleur Black Friday