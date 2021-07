Offres irrésistibles sur AliExpress à TO PA TI en juillet : montres connectées, chaises de jeu et même drones | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cet été est spécial car il semble que nous allons enfin pouvoir profiter de vacances en toute liberté. Si 2020 a été une année de confinement, de peu de dépenses et d’incertitude, cette 2021 semble un peu plus animée. Et avec les offres AliExpress à l’événement TO PA TI en juillet, vous pouvez vous faire plaisir en vous achetant de la technologie à des prix brutaux, et auprès des meilleures marques.

Et si vous commenciez vos vacances avec un drone à moins de 40 euros? Ou passer l’été à jouer avec un Nintendo Switch Lite à moins de 150 euros?Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses offres disponibles. Vous avez du 12 juillet au 26 juillet, alors vous feriez mieux de faire attention.

Il vous suffit d’utiliser les codes de réduction correspondants en fonction du prix du produit que vous achetez et au sein de la sélection d’articles pour l’événement :

1 JUILLET – 1 € de remise – 5 € d’achat minimum JUILLET2 – 2 € de réduction – 10 € d’achat minimum JTOPATI4 – 4 € de réduction – 29 € d’achat minimum JTOPATI7 – 7 € de réduction – 49 € d’achat minimum JTOPATI15 – 15 € de réduction – 99 € minimum achat JTOPATI30 – 30 € de réduction – 199 € d’achat minimum JTOPATI45 – 45 € de réduction – 299 € d’achat minimum

Dans cet événement axé sur des marques renommées, nous avons des protagonistes tels que Xiaomi, LEGO ou Adidas. Mais comment pourrait-il en être autrement, nous avons fait une sélection avec quelques produits technologiques dont vous avez besoin oui ou oui cet été.

Je doute fortement que vous puissiez voir ces offres et ne pas en acheter une des produits promus si vous ne l’avez pas. Et nous parlons d’éléments aussi populaires que les bracelets intelligents Xiaomi, les drones à prix cassé ou les chaises de jeu entièrement équipées pour toutes les poches, parmi de nombreuses autres remises.

Si vous voulez ouvrir la bouche, ces offres vous donneront une idée de ce qui s’en vient :

La montre du 21ème siècle, la Xiaomi Mi Band 6

Le mobile a supplanté les montres-bracelets traditionnelles, de moins en moins utilisées dans la vie de tous les jours et de plus en plus acculées à des accessoires de mode. Cependant, le 21ème siècle nous a également apporté un nouveau type de montre. Le bracelet Xiaomi Mi Band 6 est le dernier exemple de cela que nous disons.

Il est impossible de sortir et de marcher 10 minutes dans une rue un peu fréquentée et de ne pas tomber sur quelques-uns de ces bracelets. Il surveille votre cœur, il vous dit combien d’heures vous dormez et si vous avez besoin de plus de repos, et il vous gronde même si vous restez assis longtemps. Certains disent qu’il sert même à donner l’heure.

Obtenez le bracelet Xiaomi Mi Band 6 au meilleur prix au TO PA TI sur AliExpress

Avec les TO PA TI codes vous pouvez l’acheter pour environ 30 euros, et vous pouvez même choisir de l’acheter avec des accessoires. Avec l’expédition depuis l’Espagne, vous l’aurez chez vous en quelques jours.

Vous ne devriez pas manquer d’autres options intéressantes, comme le Amazfit GTS 2 Mini montre qui reste environ 70 euros et c’est très complet.

Un été 100% gaming avec cette chaise ergonomique

Il n’y a pas de gamer digne de ce nom aujourd’hui qui n’ait pas une chaise gamer en bon état. Et si ce n’est pas votre cas, vous avez maintenant une solution facile. Au ce TO PA TI vous pouvez obtenir une chaise Furgle extrêmement complète.

Ce qui ressort, c’est le design ergonomique de cette chaise, qui nous permet de passer plus d’heures devant un écran à jouer (note : il vaut mieux affirmer qu’elle est idéale pour travailler et étudier). Mais en plus, on trouve aussi un coussin lombaire, et avec un coussin cervical.

Obtenez cette chaise gamer au meilleur prix au TO PA TI sur AliExpress

Et comme si cela ne suffisait pas, a un repose-pieds inclinable. Ce ne sont généralement pas des caractéristiques faciles à trouver dans une chaise sans payer beaucoup d’argent.

Le plus fort c’est que vous pouvez l’acheter pour environ 110 euros avec le code TO PA TI correspondant (JTOPATI15). Vous n’avez plus besoin d’arguments pour vous en convaincre.

Changez de point de vue cet été avec un drone à moins de 40 euros

Si vous en avez assez de vivre les pieds sur terre, vous n’avez pas besoin d’enrouler une couverture autour de votre tête, juste vous devez obtenir ce drone à un prix avantageux. Il a tout ce que vous pouvez rechercher dans un drone lorsque vous voulez vous lancer dans ce monde.

Pour environ 40 euros tu peux faire avec la version de ce drone qui possède une double caméra 4K, une paire de batteries, la télécommande, et quelques extras supplémentaires pour remplacer certaines pièces si elles sont endommagées. C’est idéal pour obtenir des clichés uniques cet été et développer vos compétences créatives. Rappelles toi utiliser le code TO PA TI (JTOPATI4) pour obtenir le rabais et l’obtenir à un prix spécial.

Obtenez ce drone 4K au meilleur prix au TO PA TI sur AliExpress

Bébé Yoda (Grogu) en version LEGO

Oui LEGO Cela a toujours déjà été l’un des meilleurs jouets qui peuvent être achetés ou donnés, quel que soit votre âge, si nous ajoutons à cela qu’il s’agit d’un ensemble à construire Grogu, nous avons la recette de l’achat parfait.

Non seulement cela garantit des heures de plaisir de montage, mais le résultat est spectaculaire. Les mains bougent et il comprend la boule métallique du vaisseau de commandement.

Obtenez ce LEGO Grogu au meilleur prix dans le TO PA TI d’AliExpress

Mais si ce n’est toujours pas assez cool, regardez juste ses oreilles se contracter. Existe-t-il un meilleur ensemble LEGO en ce moment ? A peine, et séjourne à TO PA TI pour seulement 72 euros avec codes promotionnels (JTOPATI7).

Si vous aussi vous êtes tombé amoureux de la série The Mandalorian, ce Xiaomi Mi TV Stick pourrait être un achat idéal, et il reste en dessous de 30 euros.

Mettez-vous en forme avec ce vélo d’appartement pour le spinning

Le spinning est là pour rester dans les gymnases du monde entier depuis des années. Ces vélos à volant nous permettent d’émuler une séance de cyclisme à haute intensité sans avoir à se déplacer de chez soi.

Est le vélo d’appartement est idéal justement parce qu’il permet de varier grandement le type d’effort que vous faites. Il existe des tonnes de séances de spinning sur Internet que vous pouvez utiliser vous-même sans aller à la salle de sport.

Obtenez ce vélo d’appartement spinning au meilleur prix au TO PA TI sur AliExpress

Et la meilleure chose est que son prix est brutal. Il reste dans le 200 euros maintenant avec les codes TO PA TI (JTOPATI30) avec expédition depuis l’Espagne et garantie européenne.

Soit dit en passant, si vous souhaitez compléter vos séances d’exercices avec de la musique sans déranger personne, ces écouteurs sans fil sont idéaux. Il s’agit du Xiaomi Mi True Wireless Basic. Pour un peu plus de 10 euros, c’est un achat indispensable.

Encore une chose : un ordinateur portable avec Windows 10 pour 170 euros

En plus de TO PA TI, AliExpress présentera deux appareils avec un excellent rapport qualité/prix de Teclast, une marque reconnue pour ses produits de bonne qualité à bas prix.

En premier lieu, nous avons un ordinateur portable avec Windows 10 et écran 14 pouces qui reste proposé à un prix de seulement 170 euros. Avec Intel Celeron, 8 Go de RAM et 128 Go de SSDC’est un ordinateur portable idéal pour une utilisation multimédia, la bureautique et même pour ceux d’entre nous qui travaillent à l’écriture. Expédié depuis l’Europe, il n’y a donc aucune crainte de frais supplémentaires.

Obtenez l’ordinateur portable Teclast F7S avec Windows 10 pour 170 euros sur AliExpress

Et deuxièmement, nous avons le Teclast M40, une tablette qui se démarque pour un prix idéal de seulement 130 euros, expédiée d’Europe, et avec des fonctionnalités intéressantes. Ses 6 Go de RAM, sa mémoire interne de 128 Go, Android 10 comme système d’exploitation, son écran Full HD et sa connectivité 4G avec une carte SIM, en font un achat impossible à améliorer.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.