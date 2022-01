Offres: jusqu’à 100 $ de réduction sur les MacBook Air, iMac et Mac Mini d’Apple

Aujourd’hui, nous suivons une collection de remises sur la gamme Mac M1 d’Apple, y compris jusqu’à 100 $ de réduction sur les MacBook Air, Mac mini et iMac. Ces ventes sont toutes disponibles sur Amazon, avec des dates de livraison en moyenne de la mi-janvier à la fin janvier.

À partir du Mac mini M1 de 256 Go, ce modèle est à son prix le plus bas jamais enregistré de 599,99 $, en baisse de 699,00 $. Cette vente ne sera prise en compte que lorsque vous ajouterez le Mac mini à votre panier et que vous vous dirigerez vers l’écran de paiement.

Le prix final comprend 29,99 $ retirés à la caisse.

Deuxièmement, Amazon propose le MacBook Air M1 de 512 Go pour 1 149,00 $, contre 1 249,00 $. À 100 $ de réduction, il s’agit du deuxième meilleur prix sur ce modèle de MacBook Air, et il n’est disponible que dans l’option de couleur or.

Enfin, Amazon propose toujours l’iMac M1 à 50 $ de réduction dans la couleur argent cette semaine. Vous pouvez obtenir le GPU 7 cœurs/l’iMac 24 pouces 256 Go pour 1 249,00 $, contre 1 299,00 $, avec une livraison estimée d’ici le 19 janvier pour la plupart des endroits aux États-Unis.

Vous pouvez suivre les ventes en cours sur la gamme iMac d’Apple en visitant notre guide Meilleures offres iMac. Là, nous gardons une trace des meilleures offres d’iMac d’Amazon, d’Adorama, de B&H Photo et d’autres détaillants, alors assurez-vous de vérifier souvent si vous achetez un iMac pour la première fois ou si vous envisagez une mise à niveau.