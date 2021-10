Offres: la batterie Apple MagSafe atteint un niveau bas sur Amazon, l’anneau en cuir AirTag à 29 $, l’équipement HomeKit à partir de 8 $

Il est maintenant temps de commencer la semaine avec toutes les meilleures offres Apple d’aujourd’hui avant la présentation spéciale d’aujourd’hui. Nous examinons les nouveaux bas historiques d’Amazon sur la batterie MagSafe d’Apple et le porte-clés en cuir (produit) RED AirTag. Nous avons également de solides baisses de prix sur les étuis officiels pour iPhone 12, ainsi qu’une multitude d’équipements pour la maison intelligente HomeKit de meross et LIFX à partir de 8 $ ou alors. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le pack de batterie MagSafe d’Apple atteint un nouveau plus bas historique sur Amazon

Mettre à jour: Amazon propose désormais sa première baisse de prix notable sur le pack batterie Apple MagSafe à 83,27 $ expédiés. Régulièrement à 99 $, il s’agit d’un nouveau plus bas historique d’Amazon à 16% de réduction. Il semble que certaines personnes aient du mal à marquer l’offre spéciale de Verizon et c’est le prochain meilleur prix.

Verizon Wireless propose désormais la batterie officielle Apple MagSafe pour 74,24 $ expédiés. Alors que vous paieriez généralement le prix de détail de 99 $ chez tous les autres détaillants, l’offre d’aujourd’hui représente un nouveau plus bas historique. Ce prix offre 25 % d’économies par rapport au taux en vigueur habituel, l’offre d’aujourd’hui étant également inférieure de 10 $ à notre mention précédente.

Le porte-clés en cuir AirTag d’Apple (produit) RED atteint un plus bas historique sur Amazon + plus à partir de 29 $

Amazon propose désormais le porte-clés en cuir Apple (Product)RED AirTag pour 31 $ expédiés. Régulièrement à 35 $, il s’agit de la première remise notable que nous avons suivie sur Amazon, et par la suite d’un nouveau plus bas historique sur la variante (Product)RED. Vous pouvez également le saisir en Saddle Brown pour 29 $ expédiés. Le porte-clés en cuir est « conçu avec soin à partir des meilleurs matériaux », y compris du cuir européen spécialement tanné qui est « doux au toucher ». L’anneau en acier inoxydable est joint par un ajustement serré autour de votre tracker d’articles Apple « afin que vous n’ayez jamais à vous soucier de sa chute ». Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

L’étui en silicone officiel MagSafe d’Apple pour iPhone 12 mini maintenant 20 $ Prime expédié (Reg. 50 $)

Sur Amazon, vous trouverez l’étui en silicone officiel Apple avec MagSafe (pour iPhone 12 Mini) pour 19,99 $ avec la livraison gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Cette offre est disponible sur les coloris noir et bleu marine. L’étui coûte régulièrement 50 $, et bien que nous les ayons vus baisser dans la fourchette de 35,50 $, c’est le deuxième meilleur prix que nous ayons suivi sur Amazon et le moment idéal pour en acheter un si vous n’avez pas mis à niveau vers l’iPhone 13. Un » finition soyeuse et douce au toucher » se joint à une doublure en microfibre douce avec « des aimants intégrés qui s’alignent parfaitement avec l’iPhone 12 mini ». Cette coque a subi « des milliers d’heures de tests tout au long du processus de conception et de fabrication » pour protéger votre iPhone des rayures et des chutes.

Les ampoules intelligentes de couleur HomeKit LIFX et plus reviennent aux plus bas d’Amazon à partir de 24 $ (jusqu’à 30% de réduction)

Aujourd’hui, nous avons l’ampoule LIFX Color A19 HomeKit pour 39,98 $ expédiés. Régulièrement à 50 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20 % d’économies et correspond à la fois au plus bas historique d’Amazon et à notre mention précédente. Il s’agit d’une ampoule intelligente de 1 100 lumens qui ne nécessite pas de concentrateur externe pour fonctionner avec le reste de votre configuration aux côtés de la commande vocale Siri, Alexa et Assistant. La sortie couleur se joint à des températures de blanc variables pour créer l’ambiance parfaite ainsi que la programmation, les automatisations du crépuscule à l’aube, et plus encore. Rendez-vous sur notre tour d’horizon pour plus d’offres d’équipements pour la maison intelligente LIFX compatibles HomeKit.

Prises intelligentes HomeKit meross à moins de 8 $ chacune

La vitrine officielle de Meross Amazon propose désormais son pack de 4 HomeKit Smart Plug Minis pour 31 $. Régulièrement jusqu’à 40 $, c’est le prix le plus bas que nous puissions trouver à un peu plus de 7,50 $ la pièce et c’est le moment idéal pour ajouter des prises HomeKit sans hub à votre configuration. Chacune de ces prises fournit un contrôle intelligent HomeKit individuel une fois connecté à votre autre équipement compatible, un peu comme la compatibilité Alexa et Google Assistant. À partir de là, vous obtiendrez un contrôle vocal et un smartphone sur tout ce qui y est branché, ainsi qu’une programmation pratique, y compris les «paramètres de lever et de coucher du soleil» et un facteur de forme serré qui ne couvrira pas l’autre prise.

