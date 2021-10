Offres: la nouvelle vente flash de Woot a des prix bas sur les iPhones remis à neuf de la génération précédente

Woot propose aujourd’hui une large collection de modèles d’iPhone de génération précédente remis à neuf à des prix record, parfaits pour tous ceux qui ont besoin d’un nouvel iPhone et qui souhaitent opter pour un iPhone vieux de quelques années au lieu de la dernière version. Les iPhones de cette vente incluent l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, etc.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

L’iPhone 11 commence à 419,99 $ pour 64 Go et monte à 499,99 $ pour 128 Go. L’iPhone 11 Pro est au prix de 559,99 $ pour 64 Go et de 649,99 $ pour 256 Go. Enfin, l’iPhone 11 Pro Max coûte 649,99 $ pour 64 Go et 729,99 $ pour 256 Go.

Tous ces modèles d’iPhone sont entièrement déverrouillés et ont été remis à neuf. Woot dit que chaque appareil a été inspecté et qu’il est garanti d’avoir des dommages esthétiques minimes, ainsi qu’un test de diagnostic complet pour garantir une fonctionnalité comme neuve. Les batteries sont testées pour fonctionner à une capacité minimale de 85 %, et elles sont chacune accompagnées d’une garantie limitée Woot de 90 jours.

Assurez-vous de consulter la vente complète d’iPhone de Woot pour plus d’économies, y compris l’iPhone XS (à partir de 339,99 $), l’iPhone XR (à partir de 304,99 $), l’iPhone SE (239,99 $), et plus encore. La vente ne durera qu’aujourd’hui et se terminera plus tard ce soir à minuit.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPhone, nous avons commencé à suivre les dernières offres des opérateurs dans notre guide Meilleures offres iPhone. Cela inclut les remises et les offres d’AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint, etc.