Offres: la vente anticipée du Black Friday d’Amazon a des prix bas de tous les temps sur les AirPods Pro avec MagSafe, l’iMac 21,5 pouces et plus

Aujourd’hui, nous suivons quelques offres du Black Friday sur Amazon, y compris des prix bas sur les nouveaux AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe, iPad Pro 11 pouces et iMac 21,5 pouces. Si vous commencez à vous préparer pour l’événement de magasinage, consultez notre résumé du Black Friday 2021, que nous avons commencé à mettre à jour avec les premières nouvelles sur les offres.

En commençant par les AirPods Pro, vous pouvez obtenir le modèle avec l’étui de chargement MagSafe pour 189,99 $, contre 249,00 $. Cela correspond maintenant au prix des AirPods Pro réguliers, et c’est un nouveau prix bas de tous les temps sur ce modèle.

Deuxièmement, Amazon propose l’iPad Pro 11 pouces Wi-Fi de 256 Go pour 799,99 $, en baisse de 899,00 $. Il s’agit d’une correspondance avec le prix bas record précédent, et il n’est disponible que sur Amazon au moment de la rédaction.

Il existe aujourd’hui quelques autres offres iPad Pro sur Amazon. Vous pouvez obtenir la tablette Wi-Fi 11 pouces de 512 Go pour 949,99 $ (149 $ de rabais) et la tablette Wi-Fi 128 Go de 12,9 pouces pour 999,00 $ (100 $ de rabais). Ces deux ventes sont des prix bas de tous les temps.

Enfin, l’iMac 21,5 pouces (2,3 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go SSD) est tombé à 879,00 $ sur Amazon, à partir de 1 099,00 $. Il s’agit d’un nouveau prix record sur ce modèle 2020 d’iMac, et il n’est disponible que dans les premières ventes du Black Friday d’Amazon. Apple vient d’abandonner ce modèle d’iMac 21,5 pouces.

Il existe de nombreuses autres offres à acheter dans les premières ventes du Black Friday d’Amazon, notamment les tablettes Kindle, Fitbits, les appareils Fire TV, les accessoires Amazon Basics, les jeux vidéo, etc. Tenez-vous au courant de toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple.