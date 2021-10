Offres: le dernier clavier magique iPad Pro de 12,9 pouces d’Apple tombe à 243 $ (106 $ de rabais)

Amazon vient de laisser tomber le dernier Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces à son meilleur prix de tous les temps avec une économie de plus de 100 $. L’offre n’est actuellement disponible qu’en noir, avec l’accessoire clavier au prix de 242,99 $, en baisse de 349,00 $.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

La version blanche du Magic Keyboard n’est actuellement pas remise, Amazon la répertoriant à son prix régulier de 349,00 $.

Il s’agit du nouveau modèle 2021 du Magic Keyboard, il a donc été optimisé pour s’adapter à l’iPad Pro 2021 12,9 pouces légèrement plus épais avec écran mini-LED, mais il convient également aux modèles 2018 et 2020. Il dispose d’un clavier QWERTY complet, d’un trackpad, d’un port USB-C pour le chargement, de touches rétroéclairées et d’un design en porte-à-faux flottant.

L’iPad Pro se fixe magnétiquement au clavier avec une charge directe pour l’iPad Pro via son connecteur intelligent, et le Magic Keyboard offre une protection avant et arrière lorsqu’il est fermé.

Tenez-vous au courant de toutes les meilleures remises de cette semaine sur les produits Apple et les accessoires associés dans notre tour d’horizon dédié aux offres Apple.

Histoires liées

Offres: obtenez le clavier magique iPad Pro 11 pouces d’Apple pour 199 $ (100 $ de rabais, prix le plus bas)

Amazon continue de réduire le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 11 pouces à 199,00 $, contre 299,00 $. Cela reste le prix le plus bas que nous ayons jamais enregistré pour ce Magic Keyboard, qui peut également être utilisé avec l’iPad Air de quatrième génération. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide…

Offres: obtenez le clavier magique d’Apple pour l’iPad Pro 11 pouces à 199 $ (100 $ de rabais)

Amazon continue de proposer une collection de claviers Apple pour iPad Pro et iPad Air, la plus grosse vente étant centrée sur le Magic Keyboard pour iPad Pro 11 pouces à 199,00 $, contre 299,00 $. Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons relevé pour ce Magic Keyboard, qui peut également être utilisé avec l’iPad Air de quatrième génération. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous…

Offres: le clavier magique iPad Pro 11 pouces d’Apple en vente pour 199 $ (100 $ de rabais, prix le plus bas)

Amazon continue aujourd’hui de réduire quelques-uns des claviers d’Apple pour l’iPad Pro et l’iPad Air, le point culminant étant le Magic Keyboard pour iPad Pro 11 pouces à 199,00 $, contre 299,00 $. Il s’agit toujours du prix le plus bas que nous ayons jamais enregistré pour ce Magic Keyboard, qui peut également être utilisé avec l’iPad Air de quatrième génération. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez…

Offres: obtenez le clavier magique 12,9 pouces d’Apple pour un nouveau prix bas de 249,99 $ (99 $ de rabais)

Amazon réduit aujourd’hui le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces à 249,99 $, contre 349,00 $. Vous verrez ce prix reflété à l’écran de paiement sur Amazon, suite à l’application automatique d’un coupon de 79,01 $. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site. …

Offres: le clavier magique iPad Pro 11 pouces d’Apple tombe à 239,19 $ sur Verizon (60 $ de rabais)

Verizon a présenté aujourd’hui une nouvelle offre sur le clavier magique iPad Pro 11 pouces 2021, au prix de 239,19 $, contre 299,00 $. Il s’agit de la première remise en espèces sur la version blanche du clavier magique de 11 pouces que nous avons suivie, mais nous avons déjà vu le modèle noir descendre à environ 199 $ auparavant. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié de Verizon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un…