Offres: le MacBook Pro 13 pouces d’Apple obtient des baisses de prix record sur Amazon (jusqu’à 249 $ de réduction)

Aujourd’hui, vous pouvez acheter des prix bas de tous les temps sur le MacBook Pro 13 pouces, lancé avec la puce M1 fin 2020. Les deux prix de vente indiqués ci-dessous seront reflétés à l’écran de paiement après avoir ajouté chaque bloc-notes à votre panier, grâce à un coupon automatique.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

À partir du MacBook Pro 13 pouces de 256 Go, ce modèle est en vente pour 1 099,99 $, contre 1 299,00 $. Seul Space Gray est disponible à ce prix, et il est en stock et prêt à être expédié d’Amazon dès aujourd’hui.

Ensuite, Amazon propose le MacBook Pro 13 pouces de 512 Go pour 1 249,99 $, contre 1 499,00 $. Il s’agit d’un nouveau prix le plus bas jamais enregistré sur ce modèle, mais il a une estimation d’expédition légèrement retardée. Si vous commandez aujourd’hui, Amazon note que vous devriez voir le MacBook Pro être expédié dans les cinq jours.

Les offres d’aujourd’hui sur Amazon sont des offres solides dans tous les domaines sur le MacBook Pro 13 pouces, et parfaites pour tous ceux qui veulent économiser beaucoup d’argent, en particulier lorsque l’on compare ces modèles avec les derniers MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les prix de ces modèles commencent actuellement à 1 949,99 $ pour un MacBook Pro 14 pouces à prix réduit, et comme ils sont nouveaux, nous ne nous attendons pas à des offres importantes de si tôt.

Vous pouvez trouver encore plus de réductions sur d’autres MacBook en visitant notre guide des meilleures offres pour MacBook Pro et MacBook Air. Dans ce guide, nous suivons chaque semaine les remises les plus importantes pour les derniers modèles de MacBook, alors assurez-vous de le mettre en signet et revenez souvent si vous achetez un nouvel ordinateur portable Apple.

