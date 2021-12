Offres: les meilleurs prix de l’année atteignent les AirPods 2 (90 $) et les AirPods 3 (140 $), mais arriveront après Noël

Les AirPods 3 d’Apple sont revenus à leur prix le plus bas jamais enregistré de 139,99 $, en baisse de 179,00 $. La vente d’aujourd’hui bat le prix du Black Friday de 10 $, et seul Amazon propose l’offre.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Malheureusement, les AirPods 3 n’arriveront pas à temps pour Noël. La méthode la plus rapide livrera vers les 3 et 4 janvier, tandis que l’option de livraison gratuite régulière a une estimation de livraison du 4 au 5 janvier pour la plupart des endroits aux États-Unis. Si vous êtes membre de Costco, vous aurez peut-être plus de chance d’obtenir les AirPods 3 avant Noël chez ce détaillant, qui correspond également à cette vente.

En ce qui concerne les AirPods avec des prix défiant toute concurrence mais livrés après Noël, Amazon propose également les AirPods 2 pour seulement 89,99 $, sous forme de 129,00 $. Il s’agit du prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce modèle, mais il n’arrivera pas avant les 7 et 8 janvier au plus tôt.

Dans les deux cas, si vous n’achetez pas spécifiquement des cadeaux de vacances et que vous voulez simplement les meilleures offres absolues sur ces modèles AirPods, c’est toujours le moment idéal pour acheter. Ce sont les meilleurs prix que nous ayons vus toute l’année sur les AirPods 2 et AirPods 3.

Nous suivons les ventes de chaque modèle d’AirPod dans notre guide Meilleures offres AirPods, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pendant que vous magasinez pour les écouteurs sans fil.

