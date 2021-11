Offres: les ventes d’Amazon avant le Black Friday se poursuivent avec 29 $ de rabais sur Apple Pencil 2, 10 $ de rabais sur Apple TV 4K et plus

Amazon poursuit ses remises pré-Black Friday d’hier avec une nouvelle collection de démarques solides sur les produits et accessoires Apple. Aujourd’hui, nous suivons les ventes sur Apple Pencil 2, Apple TV 4K et MacBook Air.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Pomme Crayon 2

Suite à un accord chez Verizon à la fin de la semaine dernière, Amazon propose désormais le meilleur accord actuel sur Apple Pencil 2 à 99,99 $, en baisse de 129,00 $. Cette vente correspond à l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais suivis pour l’Apple Pencil 2, et au moment de la rédaction, il n’est disponible que sur Amazon.

Nous voyons très rarement l’Apple Pencil 2 plonger en dessous de ce prix de vente, donc si vous en cherchez un à prix réduit, c’est le moment idéal pour acheter. L’Apple Pencil 2 est compatible avec les iPad suivants : iPad mini (6e génération), iPad Air (4e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e, 4e et 5e générations) et iPad Pro 11 pouces (1re, 2e , et 3e générations).

Apple TV 4K

Ensuite, Amazon a l’Apple TV 4K de 32 Go (2021) pour 169,00 $, en baisse de 179,00 $. Il s’agit du deuxième meilleur prix que nous ayons jamais suivi sur ce modèle d’Apple TV 4K, et il s’agit de la remise la plus cohérente sur l’accessoire.

Vous pouvez également obtenir l’Apple TV 4K de 64 Go pour 189,98 $, en baisse de 199,00 $. Nous avons vu cette Apple TV 4K réduite de 10 $ supplémentaires, donc cette vente est un autre deuxième meilleur prix. Ces deux Apple TV sont vendus par Amazon, et ils sont en stock et prêts à être expédiés aujourd’hui.

Macbook Air

Enfin, vous pouvez obtenir le MacBook Air 256 Go M1 pour 899,00 $, en baisse de 999,00 $ dans les trois couleurs d’or, d’argent et de gris sidéral. C’est actuellement le meilleur prix disponible en ligne parmi les principaux revendeurs Apple, et dans l’ensemble, c’est le deuxième meilleur prix que nous ayons suivi.

Le MacBook Air 512 Go M1 est également en vente, disponible pour 1 149,99 $, contre 1 249,00 $. Semblable au modèle 256 Go, il s’agit du deuxième meilleur prix sur ce MacBook Air 2020. Les deux ordinateurs portables sont expédiés et vendus directement par Amazon.

Dirigez-vous vers notre récapitulatif complet des offres pour vous tenir au courant de toutes les dernières offres et remises que nous avons suivies au cours de la semaine dernière.