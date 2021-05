Offres M1 iPad Pro à 50 $ de rabais, vente Best Buy Apple et plus

Alors que nous entrons dans le week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui commencent avec le nouvel iPad Pro M1 11 pouces d’Apple à 50 $ de rabais. C’est à côté d’une nouvelle vente Apple du week-end de la fête des mères Best Buy et 99 $ réduction sur le M1 MacBook Air. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le nouvel iPad Pro M1 11 pouces d’Apple avec Thunderbolt maintenant 50 $ de réduction

Walmart propose actuellement le nouvel iPad Pro Wi-Fi 128 Go M1 11 pouces d’Apple pour 749 $ en pré-commande. Vous pouvez également verrouiller le modèle 256 Go pour 849 $. Dans les deux cas, vous envisagez des réductions de prix de 50 $ sur l’une ou l’autre capacité de stockage, l’offre d’aujourd’hui ne marquant que la deuxième remise depuis son annonce, diminuant nos mentions précédentes de 1 $ et étant la plus basse à ce jour.

Le dernier iPad Pro d’Apple arrive alimenté par la puce M1 qui a honoré ses Mac les plus récents. Outre son écran Liquid Retina de 11 pouces, vous pourrez compter sur toute la puissance d’un MacBook, grâce à la connectivité Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6. Cela s’ajoute à la durée de vie de la batterie, à la prise en charge de l’Apple Pencil et à Face ID.

Best Buy lance la vente de pommes du week-end de la fête des mères

Best Buy se dirige vers le week-end de la fête des mères en lançant aujourd’hui sa dernière vente de trois jours, avec une réduction sur une sélection d’appareils Apple, d’accessoires pour la maison intelligente et plus encore. Notre premier choix parmi toutes les réductions est le Apple HomePod mini livré avec une mini prise intelligente Wemo HomeKit pour 110 $. En baisse par rapport à la valeur de 124 $ que le package récupère habituellement, l’offre d’aujourd’hui est de 5 $ sous les plus bas combinés de tous les temps sur les deux articles et reste l’une des toutes premières baisses de prix de tout type sur le dernier haut-parleur compatible Siri d’Apple.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente dans votre espace dans un design familier et enveloppé de tissu. Outre les coloris blanc ou noir, il y a un pavé tactile en haut pour ajuster la lecture audio, ainsi que le transfert rapide de la musique, grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Ajoutez la mini prise intelligente fournie et vous serez prêt à étendre votre configuration HomeKit pour contrôler les lampes et autres appareils.

Économisez 99 $ et passez au MacBook Air M1 d’Apple

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 de 256 Go pour 900 $ dans les trois couleurs. Atteignant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 99 $ d’économies, se situe à moins de 1 $ du plus bas de tous les temps et constitue le deuxième meilleur prix à ce jour.

Le dernier MacBook Air d’Apple est centré sur un écran Retina de 13 pouces et soutenu par des performances améliorées grâce à la puce M1 qui prolonge également la durée de vie de la batterie, le tout sans ventilateur intégré. Cela s’ajoute à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, ainsi qu’à une paire de ports Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter le package. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

