Offres: M1 MacBook Pro tombe à nouveau bas à 199 $ de réduction, AirPods Pro 190 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un nouvel Amazon bas sur le MacBook Pro M1 d’Apple à 199 $ de rabais. De plus, économisez sur les AirPods Pro au deuxième meilleur prix de l’année et le dernier iPad Air d’Apple au 74 $ de rabais. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Pro M1 d’Apple tombe à un nouveau plus bas avec 199 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces M1 / ​​8 Go / 512 Go d’Apple pour 1 300 $. Atteignant normalement 1 499 $, l’offre d’aujourd’hui représente 199 $ d’économies, bat notre précédente mention de 49 $ et marque un nouveau plus bas historique.

Équipé de 512 Go de stockage mis à niveau et de 8 Go de RAM, le dernier MacBook Pro d’Apple entre avec une puce M1 pour des performances améliorées et une autonomie allant jusqu’à 17 heures. Tout est centré autour d’un écran Retina de 13 pouces qui s’associe à deux ports Thunderbolt, à la connectivité Wi-Fi 6 et à la Touch Bar d’Apple. Découvrez pourquoi nous l’avons considéré comme un «saut unique en une génération» dans notre examen pratique, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

AirPods Pro au deuxième meilleur prix de l’année

Woot propose actuellement les AirPods Pro d’Apple pour 190 $. Atteignant généralement 49 $, l’offre d’aujourd’hui est de 7 $ sous notre mention précédente, ainsi que le prix de vente concurrent d’Amazon. C’est aussi le deuxième meilleur prix de l’année et le plus bas depuis des mois.

Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour et sont équipés d’une suppression active du bruit ainsi que de la véritable connectivité sans fil que beaucoup connaissent et aiment. Cela s’ajoute à la résistance à l’eau IPX4 pour s’assurer qu’ils peuvent suivre les entraînements, ainsi que jusqu’à 24 heures de lecture avec l’étui de chargement et la prise en charge de l’audio spatial. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Le dernier iPad Air fonctionne avec Apple Pencil et Magic Keyboard à 74 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier iPad Air Wi-Fi 256 Go de 10,9 pouces d’Apple pour 675 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 749 $, vous envisagez d’économiser 74 $, l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente sur la capacité améliorée de 24 $ et marquant un nouveau creux d’Amazon.

En tant que dernière édition de l’iPad Air d’Apple, vous recherchez un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, bord à bord, avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation, ainsi que 256 Go de stockage, une charge USB-C et une autonomie allant jusqu’à 10 heures.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

