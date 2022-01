Offres: Metroid Dread et un nouveau Pokémon Snap à seulement 30 £ sur Amazon UK en ce moment

Image : Nintendo

Amazon UK propose actuellement deux des plus grands jeux Switch de 2021 à prix réduit, le prix de Metroid Dread et de New Pokémon Snap étant réduit à seulement 30 £.

L’accord concerne les versions physiques des jeux. Mario Golf : Super Rush faisait apparemment aussi partie de l’accord, bien qu’au moment de la rédaction, il ne semble pas être disponible pour le prix inférieur – nous mettrons à jour cet article si cela change.

Metroid Dread a remporté plusieurs prix du jeu de l’année – dont les vôtres et les nôtres – et Nouveau Pokémon Snap était un retour très bienvenu à la série axée sur la photo qui a eu son premier versement sur N64. Il se trouve également que c’est le plus beau jeu Pokémon de tous les temps. Ça vaut le coup d’acheter, surtout à ce prix.

