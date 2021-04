Offres mobiles Mint, coupons et codes promotionnels

Trouver une offre Mint Mobile ou un coupon Mint Mobile n’a jamais vraiment été une tâche difficile. Le transporteur MVNO adore s’amuser avec les promotions et nous aimons en garder une trace. Il existe de nombreuses options en ce qui concerne les transporteurs pour votre smartphone, et il y a de fortes chances que vous recherchiez la meilleure offre. Les forfaits postpayés sont une bonne option pour certains, mais les forfaits prépayés vous offrent le prix le plus bas, à condition que vous soyez prêt à déposer votre argent en premier.

Mint Mobile est un opérateur alternatif qui utilise les réseaux 5G et 4G LTE de T-Mobile pour vous offrir une excellente couverture à un prix encore plus abordable. Dans le passé, passer au prépayé avec un MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) signifiait souvent que vous sacrifiiez beaucoup en ce qui concerne votre plan, mais ce n’est plus le cas. Avec Mint Mobile, vous pouvez choisir des allocations de données de 4 Go, 10 Go, 15 Go ou même aller illimité en fonction de vos habitudes d’utilisation, et tous les plans sont également livrés avec des appels et des SMS illimités.

iPhone 12 mini avec 2 ans de service | 60 $ par mois

Vous cherchez à obtenir le nouvel iPhone 12 mini entre vos mains à moindre coût? La dernière offre de Mint Mobile peut vous attribuer l’appareil dans votre choix d’une variété de couleurs ainsi que deux ans de service pour seulement 60 $ par mois. Cela comprend des données, des conversations et des SMS illimités pendant 24 mois. Mint Mobile offre également un financement à 0% et une livraison gratuite à l’achat.

Là encore, vous pouvez choisir l’iPhone SE et obtenir 4 Go de données ainsi que des appels et des SMS illimités pour seulement 30 $ par mois dès maintenant!

Vous aurez sept jours après l’activation de votre nouveau forfait téléphonique pour le retourner pour un remboursement complet si vous n’êtes pas satisfait du service. Vous pouvez même transférer votre numéro actuel à partir du service que vous utilisez actuellement.

iPhone 12 mini avec 2 ans de service

Cette offre à durée limitée vous rapporte un iPhone 12 mini dans la couleur de votre choix ainsi que deux ans de service avec appels, SMS et données illimités pour seulement 60 $ par mois! Vous ne pourrez pas en profiter pendant longtemps, alors assurez-vous de bénéficier de votre réduction maintenant.

Offres Mint Mobile actuelles

Mint Mobile propose certains des meilleurs prix de l’espace MVNO et s’est fait un nom grâce à lui – lisez notre critique pour en savoir plus! Avec des forfaits commençant à seulement 15 $ par mois pendant trois mois, il devient beaucoup plus difficile de justifier de dépenser des centaines de dollars pour le service téléphonique de nos jours. Le transporteur propose plusieurs offres de lancement différentes aux nouveaux clients, en fonction de la quantité de données que vous prévoyez d’utiliser chaque mois.

Nouveau forfait Appels et SMS illimités | 30 $ par mois chez Mint Mobile

Mint Mobile propose une toute nouvelle offre qui comprend des appels et des SMS illimités, y compris des appels illimités vers le Mexique ou le Canada. Le plan vous offre également jusqu’à 35 Go de données haut débit (5G / 4G), ce qui est beaucoup plus que le plan normal de 15 $ par mois de Mint Mobile. Payez 90 $ à l’avance pour les trois premiers mois.

Mint Mobile a lancé un nouveau plan qui comprend des appels et des SMS illimités. Bien que vous obteniez jusqu’à 35 Go de données à haut débit, vous serez plafonné à une vitesse de 128 kbps après avoir atteint cette limite. Vous ne pourrez également diffuser en continu qu’à une résolution de 480p, et les données du hotspot sont plafonnées à 5 Go par mois.

Après l’offre initiale de 30 $ par mois pendant trois mois grâce au paiement initial de 90 $, vous paierez 40 $ par mois pour renouveler le plan pendant trois mois supplémentaires. Si vous souhaitez limiter le prix à l’offre de lancement, vous devrez renouveler votre abonnement avec un forfait de 12 mois.

Essai de 7 jours de Mint Mobile | 0,99 $ chez Amazon

Mint Mobile vous permet d’essayer le service avec un appareil que vous possédez déjà pendant sept jours à l’aide de son kit de démarrage. Le kit se vend normalement 5 $, mais pour le moment, vous pouvez le récupérer pour seulement 1 $ et gagner 5 $ sur n’importe quel plan Mint Mobile à l’avenir.

Le forfait de base est de 45 $ pour trois mois et comprend 4 Go de données par mois. Vous pouvez augmenter jusqu’à 10 Go par mois pour un total de 60 USD, ou 15 Go par mois pour 75 USD pour la période de trois mois. Après la période de lancement, le coût mensuel augmente de quelques dollars, mais même au prix régulier, ces offres de Mint Mobile sont difficiles à battre. Tous ces plans offrent plus de données pour l’argent que l’entreprise a offert l’année dernière.

Forfaits mobiles menthe

Que vous cherchiez à souscrire à un forfait mensuel ou à prépayer pour toute l’année, de nombreuses options sont disponibles chez Mint Mobile, alors assurez-vous de les vérifier toutes.

Si vous souhaitez prépayer pour des périodes plus longues, Mint Mobile propose également des forfaits de six mois et d’un an. Si vous êtes prêt à tout faire, vous pouvez obtenir un an de service Mint Mobile qui comprend des appels, des SMS et 15 Go de données illimités par mois pour seulement 300 $ au total. Cela fait de chaque mois de service seulement 25 $, ce qui est probablement une fraction de ce que vous payez actuellement.

Une garantie de remboursement de 7 jours est disponible, donc si vous n’êtes pas satisfait du service, Mint Mobile vous rendra l’argent que vous avez prévu pour l’essayer. Mint Mobile propose également un kit de démarrage qui ne coûte que 0,99 $ pour le moment et comprend 7 jours de service avec 100 minutes, 100 SMS et 100 Mo de données 4G LTE afin que vous puissiez tester le service dans votre région. Il crédite même 5 $ sur votre compte une fois que vous passez à un forfait complet.

Offres de téléphonie mobile Mint

Mint Mobile a récemment commencé à vendre divers téléphones déverrouillés, y compris des appareils iPhone et Android. Si vous recherchez un téléphone déverrouillé, vous pouvez en acheter un avec un financement à 0% et une livraison gratuite pour vous aider à rendre votre prochain appareil plus abordable.

Si vous préférez utiliser un iPhone, Mint Mobile vous propose votre choix d’iPhone SE rouge ou blanc avec deux ans de service pour seulement 30 $ par mois: 15 $ pour l’appareil et 15 $ pour le service.

Téléphones débloqués chez Mint Mobile

Vous pouvez désormais économiser sur votre prochain téléphone ainsi que sur votre forfait mobile. Mint Mobile offre des rabais importants, des extras ou des services gratuits, et plus encore, ainsi que des offres de financement à 0%.

