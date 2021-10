Offres : modèles iPad Pro, thermostat ecobee4 HomeKit, plus

Nous sommes maintenant prêts avec toutes les meilleures offres Apple du vendredi matin pour nous emmener dans le week-end. Outre les offres en cours sur l’iMac M1 récemment actualisé d’Apple avec écran 4K Retina et la batterie officielle MagSafe, nous avons aujourd’hui plus de 300 $ de rabais Des modèles d’iPad Pro pour les personnes qui n’ont pas besoin des derniers et des meilleurs. À partir de là, vous trouverez le thermostat ecobee4 compatible HomeKit avec le dernier support d’aération de voiture Pro pour iPhone 13 MagSafe 2021 de Belkin. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez plus de 300 $ sur la génération précédente. iPad Pros et plus aujourd’hui

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection d’iPads de la génération précédente dans des conditions neuves et reconditionnées certifiées. La livraison est gratuite pour les membres Prime, avec des frais de livraison de 6 $ s’appliquant autrement. L’une des offres les plus remarquables de la vente est l’iPad Pro 11 pouces Apple 2018 Wi-Fi 64 Go réduit à 489,99 $. En baisse par rapport à son prix d’origine de 799 $, cette offre remise à neuf s’élève à 309 $ et marque le meilleur prix de l’année.

Même avec les nouveaux modèles M1 désormais disponibles, l’utilisation de l’un des iPad Pro de la génération précédente vous offre bon nombre des mêmes fonctionnalités dans un package plus abordable. Son écran bord à bord Liquid Retina de 11 pouces est livré avec ProMotion ainsi qu’une connectivité USB-C, Face ID et toutes les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS15. Celui-ci est alimenté par la puce A12X Bionic d’Apple, qui est plus que capable de gérer la navigation sur le Web, l’écriture sur papier et toute une série d’autres tâches. Il comprend une garantie de 30 jours. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le thermostat ecobee4 HomeKit passe à 150 $ et plus à partir de 70 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection d’équipements de chauffage et de refroidissement ecobee de 70 $ Prime expédié. Les membres non-Prime se verront facturer des frais de livraison de 6 $. Notre préféré est le thermostat ecobee4 Smart HomeKit avec capteur pour 149,99 $. En baisse par rapport à son prix catalogue de 249 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique que nous avons suivi. ecobee4 offre le contrôle HomeKit ainsi qu’Alexa intégré. Parallèlement à cela, ce thermostat apprend également votre routine afin qu’il puisse déterminer votre programme de chauffage ou de climatisation au besoin. Les capteurs fournis peuvent être utilisés pour aider à adapter le chauffage et la climatisation de votre maison en fonction de la température de chaque pièce individuelle, et pas seulement de l’emplacement du thermostat. Vous pouvez en savoir plus dans notre examen pratique. Ils sont livrés avec une garantie Woot de 90 jours. Consultez la page de destination de Woot pour d’autres offres.

Le support d’évent de voiture Pro pour iPhone 13 MagSafe 2021 de Belkin retombe à 36,50 $

Amazon propose désormais le Belkin MagSafe Car Vent Mount PRO pour les modèles iPhone 12 et 13 à 36,59 $ expédié. Toujours parmi les toutes premières remises, celle-ci se situe à quelques centimes du plus bas historique et du total le plus bas que nous puissions trouver. Le dernier accessoire de voiture MagSafe de Belkin a été lancé plus tôt ce printemps avec une prise en charge de tous les modèles d’iPhone 12 et 13 ainsi qu’un design compatible Apple MagSafe. Comme son nom l’indique, il transporte soigneusement votre appareil avec un clip d’aération pour garder votre écran au niveau des yeux lorsque vous êtes sur la route. Cela s’ajoute à la « gestion intuitive des câbles qui maintient votre câble de charge* à portée de main, afin que vous ne soyez jamais à court d’énergie ». Apprenez-en plus dans notre couverture de lancement ici et rendez-vous ci-dessous pour encore plus.

