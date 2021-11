Offres : My Nintendo Store UK lance des offres Black Friday, avec des packs Switch, des jeux, des accessoires et des remises sur les produits Pokémon (Royaume-Uni)

Aubaines du Black Friday !

Les offres Black Friday 2021 de My Nintendo Store UK sont désormais en ligne, avec une multitude d’offres et de réductions sur les packs matériels Switch, les jeux Switch physiques, les accessoires Switch et les produits Pokémon. Je dois aimer une tasse Snorlax !

L’offre principale est un ensemble standard Neon Blue/Red Switch qui comprend un code de téléchargement pour Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de 3 mois à Nintendo Switch Online pour 259,99 £. Cela représente une économie de 56,98 £ si vous avez acheté les articles individuellement à leur prix normal. Il existe divers autres packs matériels qui ajoutent un autre jeu et un étui de transport Switch pour 50 £ supplémentaires (y compris les Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl récemment sortis et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury).

