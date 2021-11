Offres Nintendo Switch Black Friday sur les jeux : découvrez les meilleures remises

Les jeux Nintendo Switch ne bénéficient pas de remises aussi fréquentes ou aussi importantes que les jeux sur d’autres plates-formes, mais vous pouvez toujours compter sur Black Friday pour apporter d’énormes remises sur des jeux Nintendo notables. Avec ces offres maintenant en vigueur, la plupart des meilleurs jeux Switch de Nintendo sont assortis de remises décentes. Des codes numériques pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario Bros. U Deluxe, Splatoon 2 et bien d’autres sont en vente, et nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures offres de jeux Nintendo Switch pour le Black Friday.

Offres de jeux Black Friday pour Nintendo Switch

GameStop propose de superbes remises sur les exclusivités Switch, y compris des offres qui permettent de réduire une poignée de titres à leurs meilleurs prix : Astral Chain, Fire Emblem: Three Houses, New Super Mario Bros. U Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Paper Mario: Origami King sont tous en vente pour 27 $.

Vous pouvez également économiser sur certains jeux sortis plus tôt cette année, tels que Monster Hunter Rise pour 25 $, New Pokemon Snap pour 46 $ et Super Monkey Ball Banana Mania pour 20 $.