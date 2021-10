Offres: Nouveaux AirPods Pro avec étui MagSafe déjà à 219,99 $ (29 $ de rabais)

Parallèlement aux AirPods de troisième génération, Apple a également introduit cette semaine une mise à jour mineure pour les AirPods Pro afin d’ajouter la prise en charge de MagSafe au boîtier de charge. MagSafe facilite l’alignement de l’étui AirPods Pro sur les chargeurs magnétiques compatibles et lui permet de se coller sur des chargeurs coudés.

Les AirPods Pro mis à jour ont le même prix de 249 $ que la version précédente et n’ont pas d’autres changements au-delà du boîtier, mais Amazon réduit déjà le nouveau modèle à 219,99 $, soit une économie de 29 $. Les nouveaux AirPods Pro sont en stock avec une livraison disponible la semaine prochaine.

Le prix réduit marque toujours une prime de 23 $ par rapport à la version originale pour le moment, Amazon tarifant actuellement la version non MagSafe à 197,00 $. Nous les avons même vus descendre à 169,00 $ autour du Black Friday l’année dernière, donc si MagSafe n’est pas une nécessité pour vous, vous voudrez peut-être toujours chercher une bonne affaire sur les plus anciens.

Les AirPods et les AirPods Pro sont des cadeaux populaires et nous voyons généralement des prix réduits sur eux, en particulier avant la saison des achats des fêtes, nous verrons donc probablement plus d’offres sur ces derniers dans les semaines à venir, mais c’est un bon signe pour les fournitures que nous ‘voyons déjà des remises importantes dès le lancement.

Nous suivons les ventes de chaque modèle d’AirPod dans notre guide Meilleures offres AirPods, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pendant que vous magasinez pour les écouteurs sans fil.

