Offres : Nouveaux packs Nintendo Switch + Ring Fit Adventure Hit My Nintendo Store France

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau Switch cette saison des fêtes, My Nintendo Store UK propose un nouvel ensemble de packs de consoles qui incluent Ring Fit Adventure – parfait pour garder le poids des vacances à distance, ou au moins ralentir son avance en tant que hachis les tartes et les cours de fromage commencent à se glisser dans votre alimentation.

Les nouveaux packs – qui incluent un code de téléchargement numérique pour Ring Fit Adventure en plus du contrôleur Ring-Con et de la sangle de jambe requis – offrent une modeste économie de 19,99 £ sur les produits inclus s’ils ont été récupérés individuellement. Il existe deux autres offres groupées qui ajoutent soit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ou Animal Crossing, ainsi qu’un étui de transport Switch, pour 50 livres supplémentaires.

Les liasses sont disponibles dès maintenant, ce qui devrait leur laisser suffisamment de temps pour arriver à temps pour les vacances (blizzards, grèves postales et feuilles sur la ligne le permettent).

Si vous vous demandez si ce jeu de fitness vaut vraiment l’investissement, après tout, nous avons tous acheté un logiciel d’exercice dans le passé et avons perdu tout intérêt après un certain temps ! — nous avons été très impressionnés par Ring Fit Adventure et avons dit ceci dans notre critique :

Si vous êtes un accro à la gym, vous ne devriez probablement pas jeter votre carte de membre tout de suite, mais pour tous ceux qui cherchent à devenir plus en forme, c’est un moyen fantastique de le faire qui ne vous ennuiera pas insensé. Jouez-le correctement et vous le sentirez certainement le lendemain matin – un signe certain que cela vous fait au moins du bien – tandis que le mode aventure fascinant avec ses éléments RPG vous assurera de revenir pour plus.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous achetez l’un de ces packs de fitness Switch pour les vacances !

