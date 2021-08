Offres: Nouvel iPad Pro 1 To 11 pouces 100 $ de réduction, MacBook Pro M1 199 $ de réduction, équipement AirTag et HomeKit, plus

Il est maintenant temps pour une autre édition de votre résumé quotidien des offres Apple. Aujourd’hui, nous envisageons des baisses de prix de 100 $ sur les iPad Pro à puce M1 2021 haut de gamme avec 1 To de capacité de stockage. Ces offres s’ajoutent à une remise de 199 $ sur les derniers modèles de MacBook Pro M1 ainsi qu’à la première baisse de prix notable sur le collier d’étiquette de chien compatible AirTag de Case-Mate, certains équipements de maison intelligente HomeKit, et plus encore. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les nouveaux iPad Pro 1 To 11 pouces d’Apple avec M1 maintenant 100 $ de rabais

Amazon propose désormais l’iPad Pro 2021 d’Apple 11 pouces Wi-Fi 1 To en argent pour 1 399 $ expédiés. Vous trouverez également le modèle 1 To Wi-Fi + Cellular sur 100 $ de rabais pour un total de 1 599 $ expédiés. Cela correspond au meilleur prix à ce jour à 100 $ de réduction sur le taux en vigueur et à seulement 1 $ de moins que la baisse de prix que nous avons suivie sur les modèles de capacité plus légère plus tôt ce mois-ci, qui sont toujours en ligne ici.

Les derniers modèles de MacBook Pro M1 d’Apple à partir de 1 100 $ sur Amazon (199 $ de rabais)

Amazon propose désormais le dernier MacBook Pro 13 pouces M1/8 Go/256 Go d’Apple pour 1 099,99 $ expédiés avec le prix baissant automatiquement à la caisse. Régulièrement à 1 299 $, l’offre d’aujourd’hui est de 199 $, correspondant à notre mention précédente, et c’est le meilleur prix que nous puissions trouver. Best Buy facture actuellement 1 250 $ pour ce modèle. Vous trouverez également le modèle SSD de 512 Go sur 1299,99 $ expédié, contre 1 499 $. Il y aura peut-être de nouveaux MacBooks en route dans quelques mois, mais vous n’en trouverez probablement pas un à ce prix avant un certain temps. Le dernier MacBook Pro d’Apple apporte sa puce M1 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. L’écran Retina de 13 pouces est accompagné d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 17 heures, d’une paire de ports Thunderbolt 3 et du Wi-Fi 6. La TouchBar d’Apple est incluse ici avec sa plus récente itération Magic Keyboard. Découvrez pourquoi nous l’avons considéré comme un «saut unique dans une génération» dans notre examen pratique, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le porte-collier pour chien AirTag Ready de Case-Mate bénéficie d’une première remise à 15 $

Amazon propose le support de collier pour étiquette de chien Case-Mate pour AirTag à 14,99 $ avec livraison gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. En baisse de 20 $, l’accord d’aujourd’hui marque la première baisse de prix que nous avons suivie et, par conséquent, un nouveau plus bas historique. Ce support attache un AirTag au collier de votre chien, vous permettant de le trouver s’il s’éloigne de la maison. Il est discret, compact et robuste, vous n’avez donc pas à vous soucier de ce qui arrive à votre ami à quatre pattes ou même à l’AirTag. Vous pouvez facilement insérer l’AirTag dans le boîtier et il glisse facilement sur le collier, ce qui facilite l’installation et la désinstallation. Noté 5/5 étoiles dans les premières critiques, et vous pouvez regarder de plus près dans notre couverture des annonces.

Équipement intelligent HomeKit d’Amazon meross à partir de 22 $

La vitrine officielle d’Amazon Meross propose aujourd’hui des offres notables sur son équipement de maison intelligente, à commencer par la télécommande d’ouvre-porte de garage intelligent à 36 $. Régulièrement à 50 $, c’est l’un des prix les plus bas que nous ayons suivis sur Amazon à 28% de réduction et le meilleur que nous puissions trouver. Cet appareil pratique permet de contrôler complètement à distance votre porte de garage via le Wi-Fi et l’application associée. Compatible avec HomeKit et Siri ainsi qu’Alexa et Google Assistant, il apporte également le contrôle vocal à la fête sans frais mensuels/d’abonnement à craindre. Vous pouvez trouver plus de détails sur l’ouvre-porte sans hub ainsi qu’une liste de compatibilité pour vous assurer qu’il fonctionnera avec votre garage ici.

