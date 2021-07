Offres numériques : cette salle de classe est une entreprise bourdonnante

Les entreprises opérant dans l’espace ont engrangé 2,27 milliards de dollars sur l’ensemble de 2020.

Le secteur de l’ed-tech est en surmultipliée. Byju’s a récemment dépensé 1,1 milliard de dollars pour des acquisitions d’encre alors qu’il cherche à exploiter de nouveaux segments et à alimenter son expansion internationale.

La transaction de 600 millions de dollars pour l’acquisition de Great Learning et de 500 millions de dollars pour l’achat de la plate-forme américaine de lecture numérique pour enfants Epic fait suite à l’acquisition d’Aakash Educational Services pour près d’un milliard de dollars par la start-up indienne.

Simplilearn, dirigé par Krishna Kumar, qui propose des programmes professionnels en ligne, a rejoint Blackstone, qui acquiert près de 70% des parts de la société dans le cadre d’un accord de 250 millions de dollars. L’investissement marque le premier investissement en capital-investissement de Blackstone pour une participation majoritaire en Asie dans une société de technologie grand public.

Le segment a été l’un des bénéficiaires de la pandémie – alors que les salles de classe se sont déplacées en ligne et que de plus en plus d’étudiants se sont inscrits sur des plateformes edtech pour compléter l’apprentissage scolaire restreint, les abonnements ont explosé. Sans surprise, l’appétit des investisseurs pour l’espace continue de croître ; l’accord Blackstone en est un parmi tant d’autres.

Par exemple, derrière la vague d’acquisitions de Byju se cache un soutien d’investisseurs d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. La société dirigée par Byju Raveendran a récupéré environ 1,5 milliard de dollars plus tôt cette année auprès d’un grand nombre d’investisseurs de renom, dont B Capital Group du cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, UBS Group, Baron Funds par tranches, dont la majeure partie a été utilisée pour financer des opérations de fusions et acquisitions. Jusqu’à présent en 2021, le secteur de la technologie électronique a attiré 1,86 milliard de dollars de financement, ont montré des données provenant de la société d’études de marché Venture Intelligence.

Il y a amplement de place pour la croissance étant donné qu’une proportion considérable de la population apprenante n’a pas encore été équipée numériquement. « Ce que nous considérons comme le public cible, nous avons moins de 4 % de pénétration dans ce segment… plus d’un tiers des élèves scolarisés n’ont pas de smartphone. Il y a encore beaucoup de rattrapage à faire », avait déclaré Raveendran lors d’un événement l’année dernière. Alors que les acteurs élargissent leur portefeuille d’offres, se concentrent sur l’ajout de langues vernaculaires pour toucher plus de personnes et obtenir des professeurs de qualité, le marché de l’ed-tech devrait connaître un coup de pouce. Il est pertinent de noter que le secteur de l’éducation est en proie à une répartition inégale du personnel enseignant. Près de 0,4 million d’écoles comptent chacune moins de 50 élèves et un maximum de deux enseignants.

Les analystes estiment que la taille du marché du secteur indien des technologies électroniques augmentera de 3,7 fois au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,4 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2,8 milliards de dollars en 2020. Le segment comptera plus de 37 millions d’utilisateurs payants d’ici 2025, selon un rapport d’EY-IVCA.

Alors que d’autres acteurs comme upGrad se développent rapidement, l’espace a également vu l’entrée d’entreprises aux poches profondes comme Amazon qui a lancé Amazon Academy, un service basé sur une application qui aide les étudiants à se préparer à l’examen d’entrée conjoint (JEE) plus tôt cette année.

Des startups telles que Byju’s, Udacity, Vedantu et Edureka utilisent des technologies de pointe telles que l’IA, la réalité virtuelle et l’analyse pour créer des banques de connaissances à guichet unique interactives, personnalisées et conviviales, ont déclaré les analystes. L’augmentation de la numérisation, la croissance rapide de l’écosystème des startups et la base de consommateurs en constante évolution ont donné au secteur une énorme opportunité de croissance, ont-ils ajouté.

