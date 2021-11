Offres : obtenez 60 % de réduction sur Zelda, Mario, Splatoon et bien d’autres jeux Switch avec les offres Black Friday de GameStop (États-Unis)

Image : Nintendo

Comme nous le savons tous depuis des années, le Black Friday n’est pas un seul jour – c’est une saison cauchemardesque d’un mois de chasse aux bonnes affaires avant les vacances qui s’attaque à nos penchants pour une bonne affaire.

Nous faisons de notre mieux pour mettre en évidence les meilleures offres du Black Friday liées à Nintendo afin que vous n’ayez pas à parcourir les sites Web des détaillants, et l’une des meilleures offres que nous ayons vues jusqu’à présent (pour les lecteurs américains, au moins) vient de GameStop.

Le détaillant propose tout un tas de versions physiques de première partie de Nintendo avec une remise énorme de 60%, y compris des titres comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Kirby Star Allies et New Super Mario Bros. U Deluxe – pour seulement 26,99 $ (plus taxes, bien sûr).

Le seul inconvénient ici est que la livraison gratuite commence pour les commandes de 35 $ ou plus, vous devrez donc recharger votre panier pour éviter les frais de livraison. Dang, tu n’auras qu’à acheter deux jeux alors. Oh-non-que-pouvez-vous-faire.

Vous pouvez voir la liste complète des titres actuellement disponibles à ce prix avantageux ci-dessous – et il y a bien sûr d’autres offres sur le site.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Alors vous y êtes – un avertissement amical sur des jeux exceptionnels à un prix exceptionnel. Faites-nous savoir ci-dessous si vous finissez par attraper l’un de ces bangers absolus.

Nous garderons un œil sur d’autres offres au cours de la semaine à venir, alors gardez un œil sur notre guide principal des offres du Black Friday pour toutes les dernières offres.