Offres : obtenez jusqu’à 150 $ de rabais sur le MacBook Air M1 d’Apple

Amazon a en stock tous les modèles de MacBook Air M1 d’Apple cette semaine, tous offrant une livraison avant les vacances de Noël. Vous pouvez économiser jusqu’à 150 $ sur ces ordinateurs portables 2020, et vous trouverez le modèle de 512 Go correspondant à son prix du Black Friday.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Les prix commencent à 899,00 $ pour le modèle de 256 Go, contre 999,00 $, et disponible pour la livraison de Noël en gris sidéral, argent et or. Ce n’est pas le plus bas que nous ayons jamais vu avec le modèle de 256 Go, mais c’est maintenant probablement la dernière meilleure offre que vous verrez en 2021.

Vous pouvez obtenir le modèle 512 Go pour 1 099,00 $, contre 1 249,00 $. C’est le même prix que nous avons vu le Black Friday et le Cyber ​​Monday, et les trois couleurs sont à nouveau disponibles pour la livraison de Noël.

Vous pouvez trouver encore plus de réductions sur d’autres MacBook en visitant notre guide des meilleures offres pour MacBook Pro et MacBook Air. Dans ce guide, nous suivons chaque semaine les remises les plus importantes pour les derniers modèles de MacBook, alors assurez-vous de le mettre en signet et revenez souvent si vous achetez un nouvel ordinateur portable Apple.

