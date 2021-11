Offres: obtenez le MacBook Air 512 Go M1 d’Apple pour un nouveau prix bas de 1 049,99 $ (199 $ de rabais) [Update: Expired]

Amazon propose aujourd’hui le MacBook Air M1 de 512 Go d’Apple pour 1 049,99 $, contre 1 249,99 $. Seul le coloris Space Grey est en vente aujourd’hui, et il est expédié et vendu directement depuis Amazon.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Apple a présenté le MacBook Air M1 il y a un an ce mois-ci. La remise d’Amazon aujourd’hui est le prix le plus bas que nous ayons suivi à ce jour sur le modèle de 512 Go, et nous ne voyons actuellement aucune remise correspondante d’autres détaillants.

Vous pouvez trouver encore plus de réductions sur d’autres MacBook en visitant notre guide des meilleures offres pour MacBook Pro et MacBook Air. Dans ce guide, nous suivons chaque semaine les remises les plus importantes pour les derniers modèles de MacBook, alors assurez-vous de le mettre en signet et revenez souvent si vous achetez un nouvel ordinateur portable Apple.

Mettre à jour: L’accord MacBook Air a expiré.

