Offres: obtenez l’iPad Air Wi-Fi 2020 de 64 Go pour 499,99 $ (99 $ de rabais, le plus bas jamais vu)

Offres: Amazon réduit l’iPad Air Wi-Fi de 256 Go au nouveau prix bas de 679,99 $ (69 $ de rabais)

Amazon réduit aujourd’hui l’iPad Air Wi-Fi de 256 Go à 679,99 $, contre 749,00 $. Cela marque un nouveau prix le plus bas jamais enregistré sur ce modèle de l’iPad Air 2020, les ventes précédentes atteignant environ 699 $ pour la tablette. Il est disponible en vert, or rose, bleu ciel et gris sidéral. Remarque : MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit…