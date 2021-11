Offres : obtenez un mois de Disney+ pour 1,99 $ ce week-end uniquement (nouveaux et anciens abonnés)

Disney a lancé aujourd’hui son propre « Disney + Day » dans le but de promouvoir le nouveau contenu à venir sur la plate-forme de streaming. En tête d’affiche de l’événement, une remise à 1,99 $ pour un mois de Disney+ pour les nouveaux abonnés ou les anciens abonnés.

Cette vente sera valable jusqu’à ce dimanche 14 novembre à 23h59 PST. Toute personne actuellement abonnée à Disney+ n’est pas éligible à cette offre. Ceux qui s’inscrivent seront facturés 1,99 $ pour leur premier mois, puis 7,99 $ pour tous les mois suivants, mais vous pouvez annuler avant cette date.

De même, nous suivons quelques ventes liées à Disney sur les étuis pour iPhone OtterBox Symmetry Series sur Amazon, offrant les premiers prix du Black Friday sur de nombreux accessoires. La plupart des cas sont au prix de 47,99 $, contre 59,99 $, et seront lancés le Black Friday.



Il existe trois modèles différents, dont un avec Mickey et ses amis autour du château de Cendrillon, et deux qui présentent les icônes du parc Walt Disney World. Les designs célèbrent le 50e anniversaire de la station, qui a commencé le mois dernier.

