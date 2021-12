Offres: Pack de batterie MagSafe en vente pour 74,99 $ (24 $ de rabais)

Amazon propose aujourd’hui la batterie MagSafe pour 74,99 $, en baisse de 99,00 $. L’accessoire est en stock et prêt à être expédié aujourd’hui, et il est vendu par Amazon.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Cette vente a été appliquée automatiquement, vous n’aurez donc pas besoin d’un code de réduction. Le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur cet accessoire était de 74,24 $ chez Verizon, donc l’offre d’aujourd’hui correspond presque au prix le plus bas jamais enregistré sur la batterie MagSafe.

La batterie MagSafe se fixe magnétiquement à l’iPhone 12 ou à l’iPhone 13, permettant une recharge sans fil pendant les déplacements. Au total, l’accessoire est compatible avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Vous pouvez également visiter notre récapitulatif complet des offres pour acheter encore plus de produits et d’accessoires Apple.

