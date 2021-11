Offres PC du week-end du Black Friday 2021 : accessoires, écouteurs et plus

Si vous cherchez à étendre votre arsenal de périphériques de jeu, vous êtes au bon endroit. Plusieurs détaillants proposent une grande variété de périphériques de jeu à un prix très avantageux, dont certains voient leurs prix les plus bas jamais enregistrés. Cette liste ne concerne pas les réductions de prix sur les PC de jeu ou les composants, mais s’il s’agit de quelque chose que vous pouvez connecter, attacher ou brancher sur votre ordinateur, vous le trouverez ici.

Il existe une tonne de souris, de claviers et de casques en vente, ainsi que des moniteurs, des haut-parleurs et une poignée d’autres accessoires sur lesquels vous pouvez économiser. Et si vous êtes à la recherche d’une nouvelle machine, n’oubliez pas de consulter nos guides des meilleures offres d’ordinateurs portables du week-end du Black Friday et des meilleures offres de jeux que vous pouvez toujours obtenir.

Offres de clavier

Razer Huntsman Mini

Le Huntsman Mini est le premier clavier à 60% de Razer. Il ne comporte pas de pavé numérique ni de commandes multimédias dédiées, mais c’est un modèle très compact qui ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau.

Logitech G915 Lightspeed TKL

Cette version réduite du G915 utilise une conception sans clé, abandonnant le pavé numérique tout en conservant la même silhouette discrète et la même connectivité sans fil. Le G915 TKL peut être équipé de commutateurs cliquables, linéaires ou tactiles et dispose d’un rétroéclairage RVB.

Offres casques

Razer BlackShark V2

Le Razer BlackShark V2 est finaliste de notre guide des meilleurs casques de jeu. Il est compatible avec les PC équipés d’un port 3,5 mm ou utilisant la carte son USB incluse, ainsi qu’avec les consoles et les contrôleurs dotés d’une prise casque 3,5 mm.

Razer Kraken Kitty

L’adorable casque Razer Kraken Kitty met une paire d’oreilles RVB sur le déjà impressionnant casque Razer Kraken. Le Kitty est doté d’un éclairage RVB réactif intégré dans les oreilles et les oreillettes, d’un micro à perche rétractable et d’un son spatial THX.

Offres souris

Logitech G305 Lightspeed

La Logitech G305 Lightspeed est une souris sans fil qui a du style. Cette souris dynamique comprend six boutons programmables et un capteur 12K DPI. Le G305 est également disponible dans une variété de coloris et peut durer jusqu’à 240 heures avec une seule pile AA.

Souris de jeu sans fil Razer DeathAdder V2 Pro

La DeathAdder V2 Pro de Razer est une souris de jeu légère, confortable à utiliser et une bonne alternative sans fil à son homologue filaire, avec cinq profils intégrés et un capteur optique 20K DPI.

La souris sans fil la plus personnalisable de Razer, la Basilisk Ultimate, possède un bouton de tireur d’élite amovible et une molette de défilement réglable. Normalement 150 $, cette souris est en vente chez GameStop pour 80 $. La G Pro de Logitech est une souris d’apparence modeste avec un pedigree esports. Il a été réalisé en collaboration avec des joueurs professionnels qui appréciaient sa légèreté et son design ergonomique. Habituellement, cette souris coûterait 130 $, mais elle est actuellement en vente pour 100 $ sur GameStop. Le Steelseries Aerox 3 ultra-léger est actuellement en vente pour 80 $ chez Best Buy. Normalement 100 $, cette remise correspond au prix le plus bas de cette souris sans fil de style nid d’abeille. Le Logitech G703 est un modèle plus ancien de l’arsenal Logitech mais présente de bonnes spécifications. Le G703 est doté d’un capteur 16K DPI, pèse 95 grammes et peut durer jusqu’à 35 heures avec une seule charge. Normalement, cette souris coûte 90 $, mais elle est actuellement disponible chez Newegg pour 67 $. Le Logitech G903 ambidextre est actuellement réduit de 40 $ chez Newegg, ramenant le prix à seulement 90 $. Cette souris sans fil dispose d’un capteur 16K DPI et peut même se charger sans fil avec le système Logitech Powerplay.

Surveiller les offres

Samsung 49 pouces CRG9

Il s’agit du moniteur de jeu de 49 pouces et 1440p de Samsung. L’écran incurvé 1800R propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de la synchronisation adaptative FreeSync 2.

MSI Optix MAG321CQR

Ce panneau de jeu incurvé de 32 pouces de MSI offre une résolution de 1440p et des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Le moniteur dispose également d’un temps de réponse de 1 ms et est compatible avec AMD FreeSync.

Haut-parleurs

Logitech G560

Ces haut-parleurs RVB de Logitech sont livrés avec leur propre caisson de basses et sont compatibles avec les PC Windows et les appareils Bluetooth.

Razer propose actuellement une remise sur ses haut-parleurs Nommo Pro et Nommo Chroma. Le Nommo Pro est livré avec son propre subwoofer et ses tweeters intégrés, et bien qu’il coûte normalement 550 $, il est actuellement en vente pour 420 $. Les haut-parleurs Nommo Chroma ressemblent beaucoup à la version Pro mais ne sont pas livrés avec des tweeters ou un subwoofer. Ce modèle coûte normalement 170 $ mais a été réduit à 119 $. Si cela ne vous dérange pas d’attendre une semaine pour qu’ils soient expédiés, c’est une bonne affaire sur de superbes haut-parleurs de bureau.

