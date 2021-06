Offres : plus bas sur l’étui en cuir MagSafe pour iPhone 12/Pro, MacBook Pro M1, Beats Studio Buds, plus

Il est temps de regarder toutes les meilleures baisses de prix d’aujourd’hui sur les équipements Apple. En commençant par un nouveau plus bas historique sur l’étui en cuir officiel Apple iPhone 12/Pro MagSafe, nous suivons également une série d’offres solides sur ses accessoires iPhone 12 mini de 20 $. À partir de là, nous avons une nouvelle offre sur le modèle de base M1 MacBook Pro, une belle offre de précommande sur les nouveaux Beats Studio Buds et certains modèles iPhone 11 Pro débloqués jusqu’à 350 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’étui en cuir pour iPhone 12 / Pro MagSafe d’Apple atteint un bas prix sur Amazon à 53 $ + mini équipement pour iPhone 12

Amazon propose désormais l’étui en cuir Apple avec MagSafe (pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro) en California Poppy pour 52,99 $ expédié. Régulièrement à 59 $, il s’agit d’un nouveau plus bas historique d’Amazon sur ce coloris, bat notre mention précédente sur l’option Baltic Blue de 1 $ et est le plus bas que nous puissions trouver. Le coloris pavot brillant est fabriqué à partir de «cuir spécialement tanné et fini» qui «développe une patine naturelle au fil du temps». Une connexion magnétique lui permet de s’emboîter parfaitement à l’arrière de votre appareil et de fonctionner avec d’autres chargeurs MagSafe/Qi, tandis que les couvercles de boutons usinés sont reliés par des milliers d’heures de tests pour garantir qu’il “protégera votre iPhone des rayures et des chutes”. Regardez de plus près notre couverture sur ., puis rendez-vous ci-dessous pour plus de détails.

Offres d’accessoires pour iPhone 12 mini :

Amazon propose les derniers MacBook Pro 13 pouces M1 d’Apple à partir de 1 150 $ expédiés (jusqu’à 199 $ de réduction)

Mettre à jour: Amazon propose également désormais le dernier MacBook Pro 13 pouces Apple M1/8 Go/256 Go pour 1 149,99 $ expédié (Rég. 1 299 $).

Amazon propose désormais le dernier MacBook Pro 13 pouces M1/8 Go/512 Go d’Apple pour 1 299,99 $ expédiés avec le prix baissant automatiquement à la caisse. Régulièrement à 1 499 $, l’offre d’aujourd’hui est de 199 $, correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique et est la meilleure que nous puissions trouver. Avec une capacité de stockage améliorée de 512 Go avec 8 Go de RAM, le dernier modèle Pro d’Apple comprend sa puce M1 pour des performances améliorées et une autonomie de batterie allant jusqu’à 17 heures. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, vous trouverez une paire de ports Thunderbolt, une connectivité Wi-Fi 6 et la barre tactile. Nous l’avons qualifié de « saut unique dans une génération » dans notre examen pratique. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails.

iPhone 11 Pro/Max débloqué à partir de 770 $ Prime expédié (jusqu’à 350 $ de réduction)

Woot propose désormais des offres notables sur les appareils iPhone 11 Pro et Pro Max déverrouillés en usine pour les membres Prime. Vous pouvez marquer l’Apple iPhone 11 Pro à partir de 769,99 $ Expédié pour le modèle 64 Go avec votre choix de couleur – garantie Apple d’un an incluse. À l’origine plus proche de 999 $, Best Buy vous vendra ce téléphone déverrouillé pour 900 $ expédié dès maintenant, faisant de l’offre d’aujourd’hui le prix le plus bas que nous puissions trouver. Vous trouverez également la version 512 Go pour 999,99 $ et l’iPhone 11 Pro Max à partir de 1 199,99 $ expédiés, avec jusqu’à 350 $ d’économies sur les prix d’origine. Plus de détails ci-dessous.

Pré-commandez les nouveaux Beats Studio Buds pour 150 $ avec une carte-cadeau Apple de 10 $ chez Costco

Les nouveaux écouteurs sans fil Apple Beats Studio Buds ont été officiellement dévoilés cette semaine à 149,99 $ expédié. Les précommandes sont déjà en ligne sur Amazon et ailleurs, mais nous avons maintenant repéré une offre notable chez Costco. Les membres peuvent désormais précommander les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit Beats Studio Buds pour 149,99 $ avec un 10 $ Carte-cadeau Apple attachée pour une durée limitée. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une remise réelle, il s’agit d’une excellente petite incitation pour les membres Costco qui souhaitent adopter les derniers écouteurs véritablement sans fil de la marque Beats d’Apple. Plus de détails ci-dessous.

Les meilleures offres d’échange

garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d'échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu'il est temps de mettre à niveau votre appareil.

