Offres Smart Lock du Black Friday Août 2021

Avec le Black Friday qui approche à grands pas, nous sommes à portée de main de certaines offres stellaires de Black Friday August Smart Lock. En fait, vous n’avez probablement pas besoin d’attendre le grand jour pour réaliser des économies grâce à une variété de détaillants qui sautent le pas et sortent tôt avec leurs offres Black Friday. Avec les offres HomeKit à gogo, vous pourrez peut-être acheter quelque chose à moins que le commerce de détail en ce moment.

Les serrures intelligentes d’août sont depuis longtemps en tête de notre liste des meilleures serrures intelligentes et, avec la prise en charge de HomeKit, vous les trouverez également dans notre liste des meilleures serrures HomeKit. Quelle que soit la plate-forme que vous utilisez, August est un excellent choix. Cela étant dit, les serrures intelligentes d’août ne sont pas l’option la moins chère, donc trouver un accord est toujours une bonne idée.

Le meilleur Smart Lock d’août est le dernier modèle de 4e génération. Avec une qualité de construction supérieure et une installation qui utilise votre pêne dormant existant, c’est un premier choix pour ceux qui souhaitent conserver leurs clés existantes. Il n’a pas besoin de pont et vous permet de le contrôler entièrement depuis votre smartphone, de donner à vos amis et à votre famille un accès au besoin et de définir diverses automatisations. Nos amis d’Android Central l’ont mis à l’épreuve dans leur revue Smart Lock d’août, qui vaut le détour si vous envisagez d’en acheter un.

La serrure intelligente d’août de 4e génération coûte 230 $, bien que nous l’ayons vue baisser jusqu’à 180 $ dans le passé. Nous dirions que tout ce qui est inférieur à 200 $ est une bonne affaire. Il est disponible en argent ou en noir mat.

Quand commenceront les offres Smart Lock du Black Friday August ?

Bien que le Black Friday 2021 ne démarre que le 26 novembre, il est assez courant de voir des offres commencer beaucoup plus tôt que cela. Si vous envisagez une offre Smart Lock en août cette année, vous devriez déjà parcourir les ventes des principaux détaillants, car de nombreux équipements pour la maison intelligente sont déjà en vente.

De nombreuses autres ventes débuteront pendant la semaine du Black Friday, c’est-à-dire le lundi 22 novembre, alors gardez les yeux ouverts pour toute offre supplémentaire à ce moment-là. La plupart des ventes dureront jusqu’au Cyber ​​Monday le 29 novembre, bien qu’avec les problèmes d’expédition et de production à gogo cette année, il vaut peut-être mieux faire ses achats le plus tôt possible.

Où seront les meilleures offres Smart Lock du Black Friday August ?

Les produits du mois d’août sont disponibles chez tous les principaux détaillants, et les offres ont tendance à être assez cohérentes pour tous, ce qui est excellent pour vous puisque vous pouvez vous les procurer dans le magasin le plus pratique pour vous. Des aspects tels que la livraison gratuite, le retrait en magasin, les remises en argent ou les économies d’impôt peuvent faire la différence si les prix correspondent de manière cohérente.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.