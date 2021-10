Offres SSD Black Friday PS5 2021

Les offres Black Friday SSD seront très demandées cette année maintenant que Sony a enfin déverrouillé la baie d’extension de stockage de la PlayStation 5. Les utilisateurs peuvent mettre à niveau la capacité de stockage interne de la console au-delà de la maigre quantité avec laquelle la PS5 a été lancée.

Choisir l’une des meilleures options de SSD PS5 le vendredi noir peut vous faire économiser un peu d’argent par rapport au PDSF normal, mais en même temps, les « offres » pourraient en fait simplement réussir à trouver des stocks en premier lieu autant de nos modèles préférés se sont vendus. Ne vous inquiétez pas, cependant ; nous testons constamment de nouveaux SSD compatibles PS5, nous vous ferons donc savoir lesquels sont disponibles au-delà des anciens favoris comme le Samsung 980 Pro, le WD SN 850 Black et le Firecuda 530.

Si vous voulez regarder autour de vous, nous avons répertorié ci-dessous quelques détaillants que nous vérifierons pour les options Black Friday PS5 SSD au cours des prochaines semaines. Soyez prudent, cependant; vous voudrez vous assurer que les spécifications du SSD répondent aux exigences particulières de Sony. Nous allons également les parcourir sur cette page. Tout d’abord, vous pouvez également trouver notre offre SSD PS5 préférée du jour ci-dessous; c’est un vrai piège.

Quels magasins auront des offres Black Friday PS5 ?

Lorsque vous achetez un SSD PS5 le Black Friday, les magasins ci-dessous seront votre meilleur pari. Ils en ont un stock régulier en tant que composants PC depuis un certain temps et ont de solides antécédents. En tant que magasins de grandes marques, ils auront de bonnes chances de remettre en stock les disques les plus populaires lorsqu’ils seront épuisés. Gardez cependant à l’esprit les PDSF, car les vendeurs tiers sont autorisés dans la plupart de ces magasins et n’auront pas peur d’augmenter les prix. Et comme les SSD PS5 sont assez chers pour commencer, vous ne devriez rien payer de plus. Recherchez les emplacements « sponsorisés » en haut des listes de recherche de détaillants, car ce ne sont souvent pas des correspondances compatibles.

Quelles sont les exigences pour un SSD PS5

Ce n’est pas comme au bon vieux temps où l’on achetait simplement une carte mémoire PlayStation. Vous devrez tenir compte des spécifications suivantes lors de l’achat d’un SSD pour votre PS5 le Black Friday, car de nombreux modèles ne sont disponibles que pour un PC. N’oubliez pas que certains SSD ne sont pas livrés avec un dissipateur thermique intégré, et nous vous recommandons fortement d’en attacher un (c’est très facile), ou vous risquez de surchauffer et de griller le SSD dans votre PS5. Nous avons laissé ci-dessous quelques liens pour certains dissipateurs thermiques compatibles PS5 afin de vous éviter d’avoir à mesurer toutes les spécifications.

Interface : PCIe Gen4 M.2 NVME Capacité : 250 Go – capacité 4 To Vitesse de lecture : 5 500 Mo/s ou plus Formats : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Largeur : jusqu’à 25 mm (avec dissipateur thermique) Longueur : jusqu’à 110 mm ( avec dissipateur thermique) Épaisseur : jusqu’à 11,25 mm (avec dissipateur thermique) Dissipateur thermique : intégré ou ajouté manuellement en tant qu’achat séparé

Les dissipateurs thermiques compatibles PS5 suivants coûtent généralement entre 15 $ et 20 $ et sont souvent disponibles en rouge, noir ou argent – vous ne pourrez pas le voir une fois que vous refermerez la PS5. Ils sont double face, ce qui ajoute un petit plus au prix par rapport aux modèles bon marché, mais cela vaut plus que la peine de protéger votre nouveau SSD PS5. Conseil de pro : la version des SSD avec dissipateur thermique intégré est souvent beaucoup plus chère, donc ajouter le vôtre manuellement est un excellent moyen d’économiser parfois jusqu’à 40 $ !

Quand commencent les offres Black Friday PS5 SSD ?

Le Black Friday commence officiellement le 26 novembre de cette année, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous devez attendre aussi longtemps. Nous voyons de nombreux magasins partir très tôt. Le Black Friday est devenu une affaire d’une semaine, donc beaucoup pourraient être mis en ligne le lundi 22.

Étant donné la fréquence à laquelle les Firecuda 530 et WD SN850 se sont vendus, cela pourrait valoir la peine d’emballer le vôtre la prochaine fois que vous le verrez, même s’il n’y a pas de remise. Le Samsung 980 Pro de 1 To pourrait en fait être encore moins cher que d’habitude, car il semble être bien approvisionné chez la plupart des détaillants et bénéficie de remises régulières. Ce dont nous sommes ravis car c’est l’un des meilleurs modèles pour la PS5.

